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ABD merkezli medya şirketi Fox, dijital yayın sektöründeki varlığını güçlendirecek önemli bir satın alma anlaşmasına imza attı. Şirket, yayın platformu Roku'yu satın almak üzere taraflarla anlaşmaya vardığını duyurdu.

Nakit ve hisse senedi karışımından oluşan anlaşma kapsamında Roku'ya yaklaşık 22 milyar dolarlık işletme değeri biçildi. İşlemin gerekli onayların ardından 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.

100 MİLYONUN ÜZERİNDE KULLANICIYA ERİŞİM

Satın alma sonrasında Fox'un haber, spor ve eğlence içerikleri, Roku'nun geniş kullanıcı ağıyla buluşacak. Dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan platform, Fox'un dijital yayıncılık alanındaki etkinliğini artıracak.

Anlaşmanın finansmanı için Fox'un 12 milyar dolarlık köprü kredi desteği aldığı da açıklandı.

DİJİTAL REKLAM GÜCÜ DE FOX'A GEÇİYOR

Roku, geliştirdiği cihazlar sayesinde televizyonları internet tabanlı içerik platformlarına dönüştüren şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcılarına çok sayıda dijital yayın servisine erişim imkanı sunan şirket, aynı zamanda kendi televizyon ve yayın hizmetlerini de işletiyor.

Şirket gelirlerinin büyük bölümünü ise cihaz satışlarından ziyade reklam teknolojileri ve dijital içerik dağıtım faaliyetleri oluşturuyor. Uzmanlar, Fox'un bu anlaşmayla yalnızca bir teknoloji şirketini değil, aynı zamanda güçlü bir reklam ve yayın ekosistemini de bünyesine kattığı görüşünde.

Satın alma haberinin ardından Roku hisselerinde yükseliş yaşanırken, hisse başına 160 dolarlık teklifin yatırımcılara piyasa değerinin üzerinde bir prim sunduğu belirtiliyor.