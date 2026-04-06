İngiltere’de sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları erkekleri dolandırmak amacıyla çalınıp kullanılan 19 yaşındaki Sasha-Jay Davies’in başı ciddi derde girdi.

Sasha-Jay Davies, dışarı çıkmaktan korkar hale geldi. Çünkü son dört yıldır sokağa her çıktığında kendisini tanıdığını söyleyen ve hesap soran yabancılarla karşılaşıyor. Posta'ta yer alan habere göre, Bu kişileri daha önce hiç görmediği halde, Sasha’yı kendilerini buluşma vaadiyle kandırıp dolandırmakla suçluyorlar.Şimdiye kadar en az 20 erkek ve birkaç kadın kendisini tanıdığını iddia etti.

Olayı ilk fark ettiğinde hemen polise gitti. Sosyal medyadaki fotoğrafları çalınmış ve sahte hesaplarda kullanılmıştı.

YASAL KORUMA TALEBİ

Onun fotoğraflarıyla açılan hesaplar TikTok’ta 81 bin, Instagram’da 22 bin takipçiye ulaşmıştı. Bu hesaplarda ailesine ait kişisel bilgiler de zaman zaman paylaşılmıştı. Sasha gibi davranan dolandırıcılar, tuzağa düşen erkekleri kandırmıştı.Sasha, durumu fark eder etmez kendi hesaplarını gizli hale getirse de dolandırıcılar yapay zekâ ile fotoğraflarını düzenlemeye devam etti.

“Bu durum hayatımı ele geçirdi” diyen Sasha, başkalarının da aynı sorunu yaşamaması için yaşadıklarını anlattığını ve bu konuda yasal koruma talep ettiğini belirtiyor.