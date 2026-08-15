Kaynak: AA

Olay, saat 12.00 sıralarında İstanbul Tuzla İstasyon Mahallesi Bostan Sokak'ta bulunan bir sitede oldu. Edinilen bilgilere göre, foseptik çukuruna temizlik çalışması yapmak amacıyla giren işçinin geri çıkmaması üzerine durum ekiplere bildirildi. Foseptik çukurunu temizlemek isteyen işçi bir süre sonra çukurdan çıkmadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu işçiye ulaşıldı. İlk incelemeler sonucunda işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçi, ambulansla hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.