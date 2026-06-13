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Kaynak: İHA

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar, üç gün boyunca bilimsel keşifler, eğitici atölyeler ve eğlenceli oyunlarla buluşacak.

Şenliğin en ilgi çekici bölümlerinden biri ise 3,5 metre yüksekliğindeki dev T-Rex iskelet maketi olacak. Tarih öncesi dönemin en bilinen canlılarından biri olan T-Rex, etkinlik alanında sergilenecek. Çocuklar dev dinozoru yakından inceleme, fotoğraf çektirme ve dinozorlar hakkında bilgi edinme fırsatı yakalayacak. Maket, 15 Haziran itibarıyla ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Etkinlik süresince çocuklara TÜBİTAK'ın sevilen yayınları olan Meraklı Minik ve Bilim Çocuk dergileri dağıtılacak. Uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilecek uygulamalı atölyelerde katılımcılar, bilimsel konuları deneyimleyerek öğrenme imkânı bulacak.

Şenlik kapsamında Periskop Yapım Kiti, Kaleydoskop Yapım Kiti, Rollback Yapım Kiti ve Denge Kuşu Yapım Kiti gibi çeşitli ahşap bilim setleri de çocuklarla buluşacak. Katılımcılar kendi kitlerini hazırlarken hem el becerilerini geliştirecek hem de temel bilimsel prensipleri uygulamalı olarak keşfedecek.

Bilimsel etkinliklerin yanı sıra çocukların dikkat, iletişim, takım çalışması ve problem çözme yeteneklerini destekleyen eğitici oyunlar da programda yer alacak. "Uzay Labirenti", "Test Sürüşüne Çıkıyoruz" ve "Böcek Bilimciye Yolu Göster" gibi özel oyunlarla çocuklar öğrenirken eğlenceli vakit geçirecek.

Şenlik alanında kurulacak özel fotoğraf noktaları sayesinde aileler ve çocuklar, bilim dolu anlarını ölümsüzleştirme fırsatı da bulacak.

Bilim, keşif ve eğlenceyi bir araya getiren TÜBİTAK Bilim Her Yerde Çocuk Şenliği, 19-21 Haziran tarihlerinde Forum Kapadokya'da tüm çocukları ve ailelerini ücretsiz olarak ağırlayacak.