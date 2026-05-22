Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezon heyecanı, Kanada Grand Prix’siyle devam edecek.

Kanada’nın Montreal kentinde bulunan 4,36 kilometre uzunluğundaki Gilles Villeneuve Pisti’nde gerçekleştirilecek yarış, 70 tur üzerinden koşulacak. Sprint yarışının yarın TSİ 19.00’da, sıralama turlarının ise TSİ 23.00’te başlayacağı organizasyonda ana yarışın startı 24 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00’te verilecek.

Mercedes takımının pilotlarından George Russell, sezonun açılış yarışı Avustralya Grand Prix’sinde zafere ulaşmıştı. Takım arkadaşı Kimi Antonelli ise Çin, Japonya ve Miami etaplarında damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli (İtalya): 100

2. George Russell (Büyük Britanya): 80

3. Charles Leclerc (Monako): 59

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 51

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 51

TAKIMLAR

1. Mercedes: 180

2. Ferrari: 110

3. McLaren: 94

4. Red Bull: 30

5. Alpine: 23