Kaynak: AA

Takımdan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Verstappen’in yeni kontratının 2030 sezonunun sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi.

Sözleşme yenilemesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Verstappen, Red Bull ile yoluna devam edecek olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Hollandalı pilot, takımın kendisi için adeta ikinci bir aile olduğunu ve burada kendisini evinde hissettiğini ifade etti. Birlikte yakaladıkları başarıların önemine değinen Verstappen, geride kalan dönemde çok sayıda unutulmaz an yaşadıklarını ve dört dünya şampiyonluğu elde ettiklerini belirtti. Kariyerinin tamamında birlikte çalıştığı ekiple yeni bir döneme girecek olmanın kendisi açısından özel olduğunu kaydeden Verstappen, Red Bull ile devam etmenin uzun süredir istediği bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Formula 1 kariyerine Toro Rosso ile başlayan Verstappen, 2016 yılında Red Bull Racing'e geçti. Hollandalı pilot, Red Bull ile 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında dünya şampiyonluğuna ulaştı. Verstappen’in takım adına toplam 71 yarış galibiyeti bulunuyor.

28 yaşındaki pilot, 2026 sezonunda pilotlar klasmanında topladığı 109 puanla 6. basamakta yer alıyor.