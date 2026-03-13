Yarış, 5,4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti’nde 56 tur üzerinden gerçekleşecek.

Sprint elemeleri bugün tamamlanacak; yarın TSİ 06.00’da sprint yarışı, TSİ 10.00’da sıralama turları başlayacak. Ana yarış ise 15 Mart Pazar günü TSİ 10.00’da start alacak.

Formula 1’de ikinci durak Şanghay: Çin Grand Prix’sinde nefesler tutuldu - Resim : 1

Sezonun açılış mücadelesi Avustralya’da yapılmış ve Mercedes’in İngiliz pilotu George Russell zaferle ayrılmıştı.

Çin Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralamasında ilk 5 sıra şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. George Russell (Büyük Britanya): 25

2. Kimi Antonelli (İtalya): 18

3. Charles Leclerc (Monako): 15

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 12

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 10

TAKIMLAR

1. Mercedes: 43

2. Ferrari: 27

3. McLaren: 10

4. Red Bull Racing: 8

5. Haas F1 Team: 6