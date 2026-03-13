Yarış, 5,4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti’nde 56 tur üzerinden gerçekleşecek.
Sprint elemeleri bugün tamamlanacak; yarın TSİ 06.00’da sprint yarışı, TSİ 10.00’da sıralama turları başlayacak. Ana yarış ise 15 Mart Pazar günü TSİ 10.00’da start alacak.
Sezonun açılış mücadelesi Avustralya’da yapılmış ve Mercedes’in İngiliz pilotu George Russell zaferle ayrılmıştı.
Çin Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralamasında ilk 5 sıra şöyle oluştu:
PİLOTLAR
1. George Russell (Büyük Britanya): 25
2. Kimi Antonelli (İtalya): 18
3. Charles Leclerc (Monako): 15
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 12
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 10
TAKIMLAR
1. Mercedes: 43
2. Ferrari: 27
3. McLaren: 10
4. Red Bull Racing: 8
5. Haas F1 Team: 6