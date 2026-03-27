Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, sezonun üçüncü ayağı Japonya Grand Prix’si ile sürecek.

Suzuka’daki 5,8 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek yarış 53 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları yarın TSİ 09.00’da, yarış ise 29 Mart Pazar günü TSİ 08.00’de başlayacak.

Sezonun ilk iki ayağında Mercedes pilotları George Russell ve Kimi Antonelli zafer kazandı.

Japonya Grand Prix’si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

PİLOTLAR

1. George Russell (Büyük Britanya): 51

2. Kimi Antonelli (İtalya): 47

3. Charles Leclerc (Monako): 34

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 33

5. Oliver Bearman (Büyük Britanya): 17