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Kaynak: AA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 8. ayağı olan Avusturya Grand Prix'siyle devam edecek.

Yarış, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometre uzunluğundaki Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

PROGRAM BELLİ OLDU

Avusturya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00'de başlayacak.

Sezonun 8. yarışı ise 28 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.

ANTONELLİ ZİRVEDE

Sezonda şu ana kadar George Russell ve Lewis Hamilton birer, Kimi Antonelli ise 5 yarış kazanarak şampiyonluk yarışında önemli avantaj elde etti.

Avusturya Grand Prix'si öncesinde pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Kimi Antonelli – 156 puan

2. Lewis Hamilton – 115 puan

3. George Russell – 106 puan

4. Charles Leclerc – 75 puan

5. Lando Norris – 73 puan

TAKIMLAR KLASMANI

Takımlar klasmanında ise ilk 5 sıra şu şekilde oluştu:

1. Mercedes – 262 puan

2. Ferrari – 190 puan

3. McLaren – 141 puan

4. Red Bull – 89 puan

5. Alpine – 57 puan