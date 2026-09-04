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Kaynak: AA

İtalya'nın Monza kenti yakınındaki 5,7 kilometre uzunluğunda bulunan Autodromo Nazionale Monza'da gerçekleştirilecek yarış, toplam 53 turdan oluşacak.

Hafta sonunun sıralama turları yarın TSİ 17.00'de yapılacak. İtalya Grand Prix'sinin startı ise 6 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da verilecek.

Sezonun geride kalan yarışlarında Mercedes pilotu Kimi Antonelli 6 kez podyumun zirvesine çıktı. Takım arkadaşı George Russell ile McLaren sürücüsü Lando Norris 2'şer, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ise 1'er yarış kazandı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli (İtalya): 242

2. George Russell (Büyük Britanya): 183

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 183

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 159

5. Charles Leclerc (Monako): 155

TAKIMLAR

1. Mercedes: 425

2. Ferrari: 338

3. McLaren: 263

4. Red Bull: 186

5. Racing Bulls: 66