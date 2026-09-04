İtalya'nın Monza kenti yakınındaki 5,7 kilometre uzunluğunda bulunan Autodromo Nazionale Monza'da gerçekleştirilecek yarış, toplam 53 turdan oluşacak.
Hafta sonunun sıralama turları yarın TSİ 17.00'de yapılacak. İtalya Grand Prix'sinin startı ise 6 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da verilecek.
Sezonun geride kalan yarışlarında Mercedes pilotu Kimi Antonelli 6 kez podyumun zirvesine çıktı. Takım arkadaşı George Russell ile McLaren sürücüsü Lando Norris 2'şer, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ise 1'er yarış kazandı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1. Kimi Antonelli (İtalya): 242
2. George Russell (Büyük Britanya): 183
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 183
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 159
5. Charles Leclerc (Monako): 155
TAKIMLAR
1. Mercedes: 425
2. Ferrari: 338
3. McLaren: 263
4. Red Bull: 186
5. Racing Bulls: 66