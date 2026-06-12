Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Barselona'da bulunan 4,65 kilometre uzunluğundaki Barselona-Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilecek organizasyon, toplam 66 tur üzerinden koşulacak. Yarış öncesindeki sıralama seansı yarın TSİ 17.00'de yapılacak. Grand Prix ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.

Sezonun ilk etabı olan Avustralya Grand Prix'sinde Mercedes sürücüsü George Russell zafere ulaşırken, sonraki beş yarışta damalı bayrağı ilk gören isim Kimi Antonelli oldu.

İspanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli (İtalya): 156

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 90

3. George Russell (Büyük Britanya): 88

4. Charles Leclerc (Monako): 75

5. Oscar Piastri (Avustralya): 60

TAKIMLAR

1. Mercedes: 244

2. Ferrari: 165

3. McLaren: 118

4. Red Bull: 72

5. Alpine: 41