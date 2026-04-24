Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Formula 1’in Türkiye’ye geri dönüş sürecine ilgili, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen tanıtım programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Grand Prix’sinin, 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca İstanbul’da yapılacağını duyurdu.

Organizasyonun, Türkiye’ye döneceğinin açıklanmasının ardından İstanbul sokaklarında Formula 1 aracının sesi yankılandı. Bu kapsamda Red Bull’un yedek pilotu Yuki Tsunoda, İstanbul sokaklarında gösteri sürüşü gerçekleştirdi. Tsunoda, Galataport’tan çıkış yaptı ve sahil yolundan giderek Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne ulaştı.