Formula 1 Kanada Grand Prix’sinde zafer Mercedes-AMG Petronas Formula One Team pilotu Kimi Antonelli’nin oldu.

ÜST ÜSTE SON 4 YARIŞI KAZANDI

Henüz 19 yaşında olan İtalyan sürücü, sezonun ilk yarışını ikinci sırada tamamladıktan sonra üst üste çıktığı son dört yarışın tamamını kazanarak dikkat çekici bir seri yakaladı. Genç pilot, Kanada’daki zaferiyle şampiyona liderliğini de güçlendirdi.

RUSSELL İLE NEFES KESEN MÜCADELE

Yarışın en dikkat çeken anlarından biri Antonelli ile takım arkadaşı George Russell arasında yaşandı. İki Mercedes pilotunun kıyasıya mücadelesi uzun süre devam etti.

Ancak İngiliz pilotun yaşadığı motor arızası sonrası 30. turda yarış dışı kaldı ve mücadele erken sona erdi.

HAMILTON SON BÖLÜMDE ATAĞA KALKTI

Ferrari pilotu Lewis Hamilton, yarışın son bölümünde temposunu artırdı. Tecrübeli pilot, bitime 6 tur kala Max Verstappen’i geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Red Bull Racing pilotu Verstappen ise sezonun ilk podyumunu alarak yarışı üçüncü sırada tamamladı.

McLAREN’DE KABUS GİBİ YARIŞ

McLaren adına Kanada GP’si beklentilerin uzağında geçti. Lando Norris yarış dışı kalırken,Oscar Piastri ise ancak 13. sırada finiş görebildi.

PİLOTLAR KLASMANINDA SON DURUM

1. Kimi Antonelli: 131 puan

2. George Russell: 88 puan

3. Charles Leclerc: 75 puan

4. Lewis Hamilton: 72 puan

5. Lando Norris: 58 puan

6. Oscar Piastri: 48 puan

7. Max Verstappen: 43 puan