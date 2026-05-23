Formula 1’de 2026 Kanada Grand Prix’si sprint yarışında kazanan Mercedes AMG pilotu George Russell oldu.
Pole pozisyonundan yarışa başlayan İngiliz pilot, startla birlikte liderliğini korudu ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.
MERCEDES İLK TURLARA DAMGA VURDU
Russell’ın takım arkadaşı Kimi Antonelli yarışın ilk bölümünde liderlik mücadelesi verdi.
Genç pilot, birkaç tur boyunca Russell’a baskı kurarken Lando Norris ön grubu takibini sürdürdü.
Antonelli’nin liderlik denemesinde pist dışına taşması sonrası İtalyan pilot sıra kaybetti ve Norris’in gerisine düştü.
NORRIS İKİNCİLİĞİ ALDI
Yarışın ilerleyen bölümlerinde George Russell temposunu korumayı başarırken McLaren pilotu Lando Norris ikinci sıraya yükseldi. Kimi Antonelli ise podyumun son basamağında yer aldı.
HAMILTON SON TURLARDA GERİLEDİ
Ferrari pilotu Lewis Hamilton yarışın son bölümünde tempo kaybetti.
Son turlarda Oscar Piastri’ye geçilen Hamilton, takım arkadaşı Charles Leclerc’in de gerisinde kaldı.
Hülkenberg ise pist dışından avantaj sağladığı gerekçesiyle 10 saniye ceza aldı.
İLK 7 SIRA ŞÖYLE OLUŞTU
23 turluk sprint yarışının ardından oluşan sıralama şu şekilde:
1- George Russell
2- Lando Norris
3- Kimi Antonelli
4- Oscar Piastri
5- Charles Leclerc
6- Lewis Hamilton
7- Max Verstappen