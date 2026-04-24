Formula 1’de en son 2021’de yapılan İstanbul Grand Prix’i kalıcı olarak takvime eklenecek. Formula 1 yetkilileri ile yapılan anlaşmanın uzun vadeli olduğu öğrenildi. Anlaşma ile ilgili detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali’nin katılacağı programda açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinlikte ayrıca, İstanbul Park pistinde yapılacak modernizasyon çalışmaları, sosyal tesislerin yenilenmesi ve F1'in küresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek "yeşil etkinlik" projeleri hakkında da detaylı bilgi verilmesi öngörülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreç, motor sporları tutkunlarının yanı sıra küresel yatırımcıların da takibinde bulunuyor. Programın ardından Türkiye'nin F1 takvimindeki resmi yerinin ve anlaşma süresinin dünya kamuoyuna ilan edilmesi planlanıyor.

EN SON 2021’DE YAPILMIŞTI

Formula 1 takvimine 2005 yılında eklenen İstanbul Grand Prix’i 2011 yılına kadar kesintisiz bir şekilde yer aldı. İstanbul Park’ta yapılan ilk yarışı o dönem McLaren pilotu olan Kimi Raikkonen kazandı. İstanbul Park’ta en fazla yarış kazanan pilot ise Brezilyalı Felipe Massa oldu.

Pandemi sürecinde İstanbul Park’ta yapılan iki yarışı ise o dönem Mercedes adına yarışa Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas kazandı.