Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci durağı olan İspanya Grand Prix'sinde sıralama turları tamamlandı.
Barselona-Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilen seansın ardından pole pozisyonunun sahibi Mercedes pilotu George Russell oldu.
RUSSELL'DAN KRİTİK POLE
4,65 kilometrelik pistte yapılan sıralama turlarında George Russell, 1 dakika 14.679 saniyelik derecesiyle ilk sırayı elde etti.
HAMILTON İKİNCİ SIRADA
Ferrari'nin tecrübeli pilotu Lewis Hamilton, Russell'ın sadece 0.064 saniye gerisinde kalarak ikinci sırayı aldı.
Mercedes'in genç yıldızı Kimi Antonelli ise liderin 0.319 saniye arkasında üçüncü sıraya yerleşti.
YARIŞ PAZAR GÜNÜ
İspanya Grand Prix'si, Barselona-Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden koşulacak.
Sezonun 7. yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.