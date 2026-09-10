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İspanya'nın başkenti Madrid, 11-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek İspanya Grand Prix'si öncesinde Formula 1 heyecanına hazırlanıyor. Madring pistinde gerçekleştirilecek yarış öncesinde kentteki konaklama ve gayrimenkul piyasasında dikkat çeken fiyat artışları yaşandı.

Patronlardünyası'nın haberine göre, hem pist çevresinde hem de kentin prestijli merkez semtlerinde kısa dönemli lüks konut kiralamalarında rekor rakamlar talep ediliyor.

4 GÜNLÜK KONAKLAMA 20 BİN EUROYA ÇIKTI

Pist yakınındaki Valdebebas semtinde fiyatlar dikkat çekici seviyelere ulaştı. Aylık ortalama kirası yaklaşık 2 bin 500 euro olan bölgede, yarış günlerine özel 4 günlük konaklama fiyatları 11 bin 400 euro ile 20 bin euro seviyelerine kadar yükseldi.

Yoğun talep nedeniyle mülk sahiplerinin kendi oturdukları evleri dahi yarış haftası için kiraya çıkardığı belirtiliyor.

Piste yakınlığın yanı sıra araç park yeri ihtiyacı da fiyatları etkiledi. Valdebebas'ta tek bir kapalı garaj yeri için yarış haftasında 500 euroya varan teklifler veriliyor.

MERKEZİ SEMTLERDE YÜZDE 1000'LİK ARTIŞ

Fiyat artışı yalnızca pist çevresiyle sınırlı kalmadı. Barnes emlak verilerine göre yüksek gelir grubuna mensup VIP konukların tercih ettiği Salamanca, Chamberí, Chamartín ve Los Jerónimos gibi merkezi semtlerdeki kiralama fiyatları, standart bir haftaya kıyasla yüzde 1000 oranında artış gösterdi.

Chamartín'de 5 yatak odalı bir ev için 17 bin 100 euro, Salamanca'da ise benzer standarttaki bir daire için 14 bin 600 euro kiralama bedeli isteniyor.

Formula 1 etkisi otel fiyatlarına da yansıdı. Şehir genelindeki otellerde ortalama gecelik oda fiyatı, bir önceki haftaya göre yüzde 147 artarak 1.071 euroya ulaştı. Fiyatlardaki yükselişin arkasında organizasyona yönelik yoğun seyirci beklentisi bulunuyor. Organizasyon kapsamında 120 binden fazla bilet satıldı.

Madrid dışından 80 bini aşkın ziyaretçinin şehre gelmesi beklenirken, bu kitlenin yaklaşık 45 bininin doğrudan yabancı ülkelerden geleceği tahmin ediliyor.

PwC tarafından hazırlanan rapora göre Formula 1 yarışının bölge ekonomisine 467 milyon euroluk doğrudan katkı sağlaması ve yaklaşık 8 bin 850 kişiye yeni istihdam yaratması öngörülüyor.