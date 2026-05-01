ABD’deki 5,4 kilometrelik Miami Grand Prix pistinde koşulacak yarış, 57 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Sprint elemelerinin bugün yapılacağı etapta, yarın TSİ 19.00’da sprint yarışı, TSİ 23.00’te ise sıralama turları başlayacak. Yarış, 3 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00’te start alacak.

Mercedes pilotlarından George Russell sezonun ilk yarışı Avustralya’da zafere ulaşırken, Kimi Antonelli ise Çin ve Japonya etaplarında birincilik elde etti. Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix’leri ise güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli (İtalya): 72

2. George Russell (Büyük Britanya): 63

3. Charles Leclerc (Monako): 49

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 41

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 25

TAKIMLAR

1. Mercedes: 135

2. Ferrari: 90

3. McLaren: 46

4. Haas: 18

5. Alpine: 16

Red Bull: 16