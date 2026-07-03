İngiltere'nin Northamptonshire kontluğunda yer alan 5,89 kilometre uzunluğundaki Silverstone Pisti'nde düzenlenecek mücadele, toplam 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Sprint yarışı yarın TSİ 14.00'te başlayacak, sıralama seansı ise aynı gün TSİ 18.00'de yapılacak.
Yarış ise pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.
Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1. Kimi Antonelli (İtalya): 171
2. George Russell (Büyük Britanya): 131
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 125
4. Oscar Piastri (Avustralya): 80
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 79
TAKIMLAR
1. Mercedes: 302
2. Ferrari: 204
3. McLaren: 159
4. Red Bull: 115
5. Alpine: 57