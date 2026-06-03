İtalyan takımından yapılan bilgilendirmede, 28 yaşındaki sürücünün kontratının uzun vadeli olarak uzatıldığı ifade edildi.

2019 sezonunda Ferrari kadrosuna dahil olan Leclerc, bugüne kadar 155 Grand Prix startı aldı ve bu süreçte 8 kez podyumun en üst basamağına çıktı.

Monakolu pilot, kariyerine Ferrari'de devam etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası benim için her zaman bir takımdan çok daha fazlası oldu. Birlikte inanılmaz anlar ve bazı zor zamanlar paylaştık ancak bu takıma her zamankinden daha çok inanıyorum. Dünya şampiyonluğunu Maranello'ya geri getirme hedefimiz için çabalamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Leclerc, bu sezon pilotlar klasmanında 75 puanla 3. sırada yer alıyor.