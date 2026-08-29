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Norris, yeni kontratın ardından yaptığı değerlendirmede McLaren'ı evi olarak gördüğünü ve 2030'a kadar takımda kalacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Kariyerinde dokuz yıl önce başlayan McLaren yolculuğunda hedeflerinin başından beri net olduğunu aktaran İngiliz pilot, takımı yeniden zirveye çıkarmak ve şampiyonluklar kazanmak istediğini ifade etti. Bu hedefe ulaştıklarını ancak başarılarının devamını hedeflediklerini kaydetti.

Geçen sezon Max Verstappen'i 2 puan geride bırakarak kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Norris, McLaren'ın 17 yıllık şampiyonluk hasretini de sona erdirmişti.

McLaren ayrıca sözleşmedeki özel madde kapsamında, Norris'e 2025 sezonunda şampiyonluk kazandığı MCL39 aracının verileceğini duyurdu.