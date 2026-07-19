Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Belçika Grand Prix'sini Mercedes pilotu Kimi Antonelli kazandı.

ANTONELLI 34. TURDA YAPTIĞI ATAKLA KRİTİK ZAFERE ULAŞTI

Yarışın ilk bölümünde Charles Leclerc'in gerisine düşen İtalyan pilot, 34. turda gerçekleştirdiği atakla liderliği ele geçirdi ve sezonun kritik galibiyetlerinden birine imza attı.

LECLERC VE VERSTAPPEN PODYUMU TAMAMLADI

Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinci olurken, Red Bull'dan Max Verstappen podyumu tamamladı.

RUSSEL YARIŞ DIŞI KALDI, PİLOTLAR KLASMANINDA FARK AÇILDI

Şampiyona yarışındaki en büyük rakibi George Russell ise ilk turda Lewis Hamilton ile yaşadığı temasın ardından yarış dışı kaldı. Bu sonuçla Antonelli, pilotlar klasmanında puan farkını 50'ye yükseltti.