Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın oldu.
Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden koşulan yarışta Mercedes'in Britanyalı pilotu Russell, 1 saat 38 dakika 2.143 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü.
RUSSELL'DAN SEZONUN ÜÇÜNCÜ ZAFERİ
George Russell, Azerbaycan'daki galibiyetiyle bu sezon üçüncü kez yarış kazanmayı başardı.
Red Bull pilotu Max Verstappen, Russell'ın yalnızca 0.196 saniye gerisinde ikinci olurken takım arkadaşı Isack Hadjar, 10.704 saniye farkla podyumun üçüncü basamağına çıktı.
ANTONELLI LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Azerbaycan GP'sinin ardından pilotlar klasmanında Mercedes pilotu Kimi Antonelli 302 puanla liderliğini sürdürdü. Bakü'de kazanan Russell ise 236 puanla ikinci sırada yer aldı.
Takımlar klasmanında da Mercedes, 538 puanla zirvedeki yerini korudu. Ferrari 378 puanla ikinci, McLaren ise 306 puanla üçüncü sırada bulunuyor.