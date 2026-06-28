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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı olan Avusturya Grand Prix'sini Mercedes pilotu George Russell kazandı.

Spielberg'deki Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden koşulan mücadeleyi 1 saat 26 dakika 37.979 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamlayan Russell, Avustralya Grand Prix'sinin ardından bu sezonki ikinci yarış zaferine ulaştı.

VERSTAPPEN İKİNCİ, ANTONELLI PODYUMDA

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, liderin 1.611 saniye gerisinde ikinci olurken, Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli ise 1.986 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

MERCEDES FARKI AÇTI

Bu sonucun ardından pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 171 puanla liderliğini korurken, George Russell 131 puanla ikinci sıraya yükseldi. Takımlar klasmanında ise Mercedes 302 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Formula 1'de sezon, 5 Temmuz Pazar günü koşulacak Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek.