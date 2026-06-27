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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avusturya Grand Prix'si sıralama turları nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen sıralama seansında pole pozisyonunu Mercedes pilotu George Russell elde etti. İngiliz sürücü, 1:06.113'lük derecesiyle yarışa ilk sıradan başlama hakkını kazandı.

FERRARİ İLK İKİ SIRAYI TAKİP ETTİ

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, sırasıyla ikinci ve üçüncü olarak yarışa ön sıralardan başlama avantajını elde etti. Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli ise dördüncü sırayı aldı.

VERSTAPPEN KAZA YAPTI

Pole mücadelesinin son anlarında mor sektör derecesiyle gelen Max Verstappen, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Hollandalı pilotun kazası sonrası çift sarı bayraklar sallandı.

Hakemlerin incelemesinin ardından Russell'ın derecesi geçerli sayıldı ve pole pozisyonu resmen Mercedes pilotunun oldu.