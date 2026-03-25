Formula 1 heyecanı Japonya'da devam edecek: Bu yarış kaçmaz

Formula 1’de sezon Japonya Grand Prix’si ile devam ediyor. 27-29 Mart tarihlerinde Suzuka’da yapılacak yarışın yayın bilgileri ve saatleri belli oldu.

2026 Formula 1 sezonunda heyecan Japonya’da devam ediyor. Avustralya ve Çin Grand Prix’lerinin ardından takımlar bu kez Suzuka Pisti’nde mücadele edecek.

Sezonun ilk iki yarışında Mercedes dikkat çekerken George Russell ve Kimi Antonelli galibiyetleri paylaşmıştı. Japonya GP, şampiyona dengesi açısından kritik bir viraj olacak.

FORMULA 1 JAPONYA GP SEANSLAR VE YAYIN BİLGİLERİ

Japonya Grand Prix hafta sonu 27 Mart Cuma günü başlayacak. Tüm seanslar Türkiye’de F1 TV ve beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

27 MART CUMA

Antrenman: 05:30 – F1 TV / beIN SPORTS 4
Antrenman: 09:00 – F1 TV / beIN SPORTS 4

28 MART CUMARTESİ
3. Antrenman: 05:30 – F1 TV / beIN SPORTS 4
Sıralama Turları: 09:00 – F1 TV / beIN SPORTS 4

JAPONYA GP YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Japonya GP’de yarış günü ise 29 Mart Pazar günü saat 08:00'de gerçekleştirilecek. F1 TV ve beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İlk iki yarışın ardından George Russell 51 puanla liderliğini sürdürürken Kimi Antonelli 47 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise zirve takibini sürdürüyor.

Suzuka’daki sonuçlar, özellikle Mercedes ile Ferrari arasındaki rekabetin yönünü belirleyebilir.

