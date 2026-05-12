Forkliftle soygun, eşekle Firar: Kayseri'deki sıra dışı hırsızlıkta karar açıklandı

Olay, 9 Şubat 2026 tarihinde Kayseri’nin İldem Cumhuriyet Mahallesi, Tekin Sokak üzerinde meydana geldi. Sanık M.Ç., önce bir forklift çalarak gözüne kestirdiği kuyumcu dükkanına yöneldi. Forkliftin gücüyle iş yerinin kepenklerini ve camlarını saniyeler içinde yerle bir eden zanlı, içeriden 150 gram altın alarak kayıplara karıştı. Firar yolculuğunda ise bir eşek kullanması, olayı duyanları hayrete düşürdü.