Forkliftle soygun, eşekle Firar: Kayseri'deki sıra dışı hırsızlıkta karar açıklandı

Kayseri’de geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen ve yöntemiyle "bu kadarı da olmaz" dedirten kuyumcu soygununda yargı süreci tamamlandı. Çaldığı forklift ile dükkanın kepenklerini patlatan ve olay yerinden eşekle kaçan sanık M.Ç., toplamda 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Şubat 2026 tarihinde Kayseri’nin İldem Cumhuriyet Mahallesi, Tekin Sokak üzerinde meydana geldi. Sanık M.Ç., önce bir forklift çalarak gözüne kestirdiği kuyumcu dükkanına yöneldi. Forkliftin gücüyle iş yerinin kepenklerini ve camlarını saniyeler içinde yerle bir eden zanlı, içeriden 150 gram altın alarak kayıplara karıştı. Firar yolculuğunda ise bir eşek kullanması, olayı duyanları hayrete düşürdü.

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.Ç., SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden katıldı. Mahkeme başkanının, "Altınların yerini polise neden kendin göstermedin de baban aracılığıyla söyledin?" sorusuna sanığın verdiği yanıt dikkat çekti:

"Polislerle gidip altınların yerini göstermeye utandım. Babama ahırdaki kuşların yuvasını işaret ettim. Babama 'taka' deyince o altınların yerini anladı. Amacım altınları teslim etmekti."

Sanık M.Ç., bazı altınların kayıp olduğu iddialarına karşılık ailesinin maddi durumunun kötü olduğunu savunsa da mahkeme heyeti indirime gitmedi. Yapılan yargılama sonucunda M.Ç.'ye üç ayrı suçtan ceza kesildi:

Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı: 7 yıl 6 ay
Mala zarar verme: 10 ay
İş yeri dokunulmazlığını ihlal: 1 yıl 3 ay

Toplamda 9 yıl 7 ay hapis cezası alan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: İHA
