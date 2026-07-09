Kaynak: DHA

Kaza, Serdivan ilçesi Beşevler Mahallesi'nde oldu. 54 ZY 376 plakalı vinçli kamyonet, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ile taşıdığı forkliftle yol kenarına devrildi. Kazada sürücü kabininde sıkıştı. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sürücüyü, bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.