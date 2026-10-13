Forex vurgununda yalan makineli sorgu

Şüphelilerin, dönem dönem çalışanları da teste tabi tuttukları öğrenildi. İddiaya göre, yalan makinesine bağlananlara "Polis tanıdığın var mı?", "Basın mensubu tanıyor musun?" ve "Buradaki kazançları kendine aktarıyor musun?" soruları yöneltildiği belirtildi. İnsan vücudunun farklı noktalarına bağlanan kablolarla yapılan testlerin sonuçlarının isim isim not alındığı belirlendi.