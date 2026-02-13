Savcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık yoluyla elde edilen suç gelirlerini, kurdukları paravan şirketler ve başkaları adına açılmış banka hesapları üzerinden sisteme soktukları belirtildi.

FOREX DOLANDIRICILIĞI

Yapılan incelemelerde; suç gelirlerinin farklı banka hesaplarına aktarıldığı, bir bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderildiği, bir kısmının ise nakit çekilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı

tespit edildi.

BİRÇOK MAL VARLIĞINA EL KOYULDU

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 20 araç, 9 arsa, 4 iş yeri ve 13 mesken olmak üzere çok sayıda mal varlığına el koyuldu. Toplamda 58 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA ÇOK AŞAMALI YÜRÜTÜLÜYOR

Savcılık açıklamasında, dosyanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü vurgulandı. Organizasyonun boyutunun her dalgada genişlediği vurgulandı.

17 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

13 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlar; İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat illerinde gerçekleşti.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüleceği, yeni gözaltı ve el koyma kararlarının gündeme gelebileceği ifade edildi.