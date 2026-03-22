Forbes’in “30 Yaş Altı 30” listesinde yer alan iki Türk girişimci, ABD’de yürütülen soruşturmalar kapsamında dolandırıcılık iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Gökçe Güven ve Selin Kocalar hakkındaki suçlamalar, girişimcilik dünyasında geniş yankı buldu.

GÖKÇE GÜVEN’E YÖNELİK SUÇLAMALAR

New York'ta bulunan Kalder şirketinin kurucusu Gökçe Güven’in, şirketin finansal verilerini gerçeğe aykırı şekilde abartarak yatırımcıları yanılttığı iddia ediliyor. Karar'ın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı’nın iddialarına göre Güven, şirketin gelirlerini, müşteri portföyünü ve iş ortaklıklarını olduğundan yüksek göstererek 7 milyon dolar topladı.

Sahte belgelerin, Güven’in ABD’de kalabilmek için yaptığı “olağanüstü yetenek” vizesi için kullanıldığı iddia ediliyor. Güven ile ilgili menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, vize dolandırıcılığı ve kimlik suçu gibi suçlamalar var.

Selin Kocalar ise şirketlere veri güvenliği alanında hizmet sunduğunu belirten, SOC 2, ISO 27001, HIPAA ve GDPR gibi standartlara uyum Delve girişimin kurucu ortaklarından biri olarak tanınıyor.

Yaşananlar uluslararası girişimcilik ekosisteminde güven ve denetim mekanizmalarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.