YouTube, TikTok, Instagram ve diğer dijital platformlarda milyonlarca kişiye ulaşan içerik üreticileri, devasa takipçi kitlelerini yüksek gelirli iş modellerine dönüştürmeyi başardı. Forbes'un açıkladığı verilere göre, 2026 yılında listenin zirvesindeki 50 isim toplamda 1 milyar doların üzerinde kazanç elde etti.
Forbes açıkladı: Dijital dünyanın en zengin 10 içerik üreticisi
Forbes'un "2026 En İyi İçerik Üreticileri" listesi, dijital dünyanın en güçlü isimlerini bir araya getirirken önemli bir eşiğin de aşıldığını ortaya koydu. Listenin beş yıllık tarihinde ilk kez, en etkili 50 içerik üreticisinin toplam geliri 1 milyar doları geçti.Kaynak: Diğer
Listenin ilk sırasında, 300 milyon dolarlık geliri ve 873 milyon takipçisiyle MrBeast yer aldı. Onu 65 milyon dolarlık kazançla Dhar Mann takip ederken, üçüncü sırada 52 milyon dolar gelir elde eden Steven Bartlett bulunuyor.
MrBeast
Kazanç: 300 milyon dolar
Takipçi Sayısı: 873 milyon
Etkileşim Oranı: %3,00
Dhar Mann
Kazanç: 65 milyon dolar
Takipçi Sayısı: 171 milyon
Etkileşim Oranı: %0,09
Steven Bartlett
Kazanç: 52 milyon dolar
Takipçi Sayısı: 38,7 milyon
Etkileşim Oranı: %0,22
Markiplier
Kazanç: 38 milyon dolar
Takipçi Sayısı: 76,8 milyon
Etkileşim Oranı: %0,21
Rhett & Link
Kazanç: 37 milyon dolar
Takipçi Sayısı: 45,6 milyon
Etkileşim Oranı: %0,12
Charli D'Amelio
Kazanç: 18 milyon dolar
Takipçi Sayısı: 209,8 milyon
Etkileşim Oranı: %11,59
Druski
Kazanç: 20 milyon dolar
Takipçi Sayısı: 38,5 milyon
Etkileşim Oranı: %13,77
IShowSpeed
Kazanç: 30 milyon dolar
Takipçi Sayısı: 184 milyon
Etkileşim Oranı: %0,39
Codie Sanchez
Kazanç: 31 milyon dolar
Takipçi Sayısı: 10 milyon
Etkileşim Oranı: %0,37