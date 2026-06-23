Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Forbes açıkladı: Dijital dünyanın en zengin 10 içerik üreticisi

Forbes açıkladı: Dijital dünyanın en zengin 10 içerik üreticisi

Forbes'un "2026 En İyi İçerik Üreticileri" listesi, dijital dünyanın en güçlü isimlerini bir araya getirirken önemli bir eşiğin de aşıldığını ortaya koydu. Listenin beş yıllık tarihinde ilk kez, en etkili 50 içerik üreticisinin toplam geliri 1 milyar doları geçti.

Kaynak: Diğer
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Forbes açıkladı: Dijital dünyanın en zengin 10 içerik üreticisi - Resim: 1

YouTube, TikTok, Instagram ve diğer dijital platformlarda milyonlarca kişiye ulaşan içerik üreticileri, devasa takipçi kitlelerini yüksek gelirli iş modellerine dönüştürmeyi başardı. Forbes'un açıkladığı verilere göre, 2026 yılında listenin zirvesindeki 50 isim toplamda 1 milyar doların üzerinde kazanç elde etti.

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Forbes açıkladı: Dijital dünyanın en zengin 10 içerik üreticisi - Resim: 2

Listenin ilk sırasında, 300 milyon dolarlık geliri ve 873 milyon takipçisiyle MrBeast yer aldı. Onu 65 milyon dolarlık kazançla Dhar Mann takip ederken, üçüncü sırada 52 milyon dolar gelir elde eden Steven Bartlett bulunuyor.

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Forbes açıkladı: Dijital dünyanın en zengin 10 içerik üreticisi - Resim: 3

MrBeast

Kazanç: 300 milyon dolar

Takipçi Sayısı: 873 milyon

Etkileşim Oranı: %3,00

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Forbes açıkladı: Dijital dünyanın en zengin 10 içerik üreticisi - Resim: 4

Dhar Mann

Kazanç: 65 milyon dolar

Takipçi Sayısı: 171 milyon

Etkileşim Oranı: %0,09

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Forbes açıkladı: Dijital dünyanın en zengin 10 içerik üreticisi - Resim: 5

Steven Bartlett

Kazanç: 52 milyon dolar

Takipçi Sayısı: 38,7 milyon

Etkileşim Oranı: %0,22

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Forbes açıkladı: Dijital dünyanın en zengin 10 içerik üreticisi - Resim: 6

Markiplier

Kazanç: 38 milyon dolar

Takipçi Sayısı: 76,8 milyon

Etkileşim Oranı: %0,21

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Forbes açıkladı: Dijital dünyanın en zengin 10 içerik üreticisi - Resim: 7

Rhett & Link

Kazanç: 37 milyon dolar

Takipçi Sayısı: 45,6 milyon

Etkileşim Oranı: %0,12

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Forbes açıkladı: Dijital dünyanın en zengin 10 içerik üreticisi - Resim: 8

Charli D'Amelio

Kazanç: 18 milyon dolar

Takipçi Sayısı: 209,8 milyon

Etkileşim Oranı: %11,59

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Forbes açıkladı: Dijital dünyanın en zengin 10 içerik üreticisi - Resim: 9

Druski

Kazanç: 20 milyon dolar

Takipçi Sayısı: 38,5 milyon

Etkileşim Oranı: %13,77

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Forbes açıkladı: Dijital dünyanın en zengin 10 içerik üreticisi - Resim: 10

IShowSpeed

Kazanç: 30 milyon dolar

Takipçi Sayısı: 184 milyon

Etkileşim Oranı: %0,39

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Forbes açıkladı: Dijital dünyanın en zengin 10 içerik üreticisi - Resim: 11

Codie Sanchez

Kazanç: 31 milyon dolar

Takipçi Sayısı: 10 milyon

Etkileşim Oranı: %0,37

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