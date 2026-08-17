Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde takımının İstanbul'daki planını açıkladı.

Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı kulübü açısından önemli bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

'SONUNA KADAR MÜCADELE ETMEYE HAZIRIZ'

Lyon'un geçmiş yıllardaki kadrosundan farklı bir takım olduğunu vurgulayan Fonseca, Şampiyonlar Ligi bileti için oynayacakları iki karşılaşmanın önemine dikkat çekti.

Fonseca açıklamaları şu şekilde:

"Bizim açımızdan yarınki maç büyük bir fırsat. Şampiyonlar Ligi'ne girme ihtimali büyük bir fırsat. Eğer zafer elde edebilirsek bu kulübümüz için tarihsel bir başarı olacak.

Evet 2000'lerin başında Şampiyonlar Ligi'ne çıkan Lyon değiliz, artık farklı bir takımız. Son dönemde zorluk ve sıkıntı yaşadık, doğru ve bunu ifade etmek önemli. Kulüpte halihazırda emek veren tüm ekip takımımızı yüksek düzeye çıkarmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

'SAVUNMA YAPMAYA GELMEDİK'

İstanbul'dan avantajlı bir sonuçla ayrılmak istediklerini ifade eden Fonseca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rövanş Lyon'da olacak. O maçın önemli olması için burada iyi skor almamız lazım. Yarın Lyon olarak iyi bir sonuçla dönmek durumundayız. O yüzden ilk maç benim gözümde çok önemli.

Biz aynı performansı sergilemek için buraya geliyoruz. Savunma yapmaya gelmedik, kendi oyunumuzu oynayacağız. Büyük bir takıma karşı mücadele vereceğimizi biliyoruz.

Fenerbahçe'nin sahasında zorlu olacak ama cesaretimiz var. Elimizden geleni yapıp oyunumuzu sergileyeceğiz. İyi savunma yapmak durumundayız şüphesiz ama asla 90 dakika savunma yapmaya gelmedik."

'FENERBAHÇE ÇOK TEHLİKELİ BİR EKİP'

Fenerbahçe'nin özellikle hücum hattındaki bireysel kaliteye dikkat çeken Fonseca şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe gerçekten kuvvetli bir takım. Bireysel vasıfların çok önemli olduğu bir takım. Ofansif boyuttan bahsederken Fenerbahçe çok tehlikeli bir ekip. Sıkı bir savunma yapmamız gerekiyor ancak o şekilde iyi skor elde edebiliriz.

Fakat Fenerbahçe her zaman kuvvetliydi, geçmişleri kuvvetliydi. Şu an vasıflı ofansif oyuncuları var. Önemli oyuncularımız geri döndü. Zaman içinde daha fazla opsiyon geliştirir hale geleceğiz ama bana kalırsa iyi bir noktadayız."

'FENERBAHÇE'NİN ÜZERİNDEKİ BASKI BİRAZ DAHA FAZLA OLABİLİR'

Oyuncularının motivasyonunun yüksek olduğunu dile getiren Portekizli teknik adam açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Hazırız, oyuncuların motivasyonu çok yüksek. Bunun bizim için önemli bir fırsat olduğunun farkındayız. Pozitif bir baskıdan bahsedebiliriz.

Sonuç elde etmek istediğimiz için burada olmak şu anda bizim açımızdan çok değerli. Çok sayıda takım burada bizim yerimizde olmak isterdi. Bu baskı, istediğimiz bir baskı.

Eğer aynı soruyu İsmail Kartal'a da sorsanız o da sanırım aynı şeyi söyleyecektir. Burada olmak kendisi için de fırsattır. 2 ekibin yatırımlarına bakarsak Fenerbahçe'nin üzerindeki baskı biraz daha fazla olabilir."