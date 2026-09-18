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Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aldığı son karar doğrultusunda bazı fonların işleme kapatılması, birikimlerini bu fonlarda değerlendiren yatırımcılar arasında soru işaretlerine neden oldu. Piyasada oluşan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla Gazeteci Bora Erdin, X (Twitter) hesabı üzerinden tasfiye sürecine giren fonlardaki yatırımcıların durumuna ilişkin merak edilen başlıkları yanıtladı.

İŞLEMLER TAMAMEN DURDURULDU: YENİ EMİR GİRİLEMİYOR

Sürecin nasıl işleyeceğine dair en çok sorulan soruların başında fona yeni emir girilip girilemeyeceği geliyor. Erdin'in aktardığı bilgilere göre, söz konusu fonlar tamamen işleme kapatılmış durumda. Bu nedenle yatırımcıların şu aşamada herhangi bir alım veya satım emri girmesi mümkün değil.

17 EYLÜL 2026 ÖNCESİ SATIŞ EMRİ VERENLER İLK SIRADA

Yatırımcıların en büyük endişesi ise halihazırda verilmiş olan satış emirlerinin akıbeti. Verilen bilgilere göre, 17 Eylül 2026 tarihinden önce satış emri vermiş olan yatırımcılar, başlayan tasfiye sürecinde ödeme alacak ilk grup içerisinde yer alıyor. İlgili tarihten önce satım talebi oluşturmuş ancak parası henüz hesabına aktarılmamış olanlar fondan yasal olarak "alacaklı" statüsünde değerlendirilecek. Tasfiye için görevlendirilen bankalar, elde edilen nakit tutardan ilk ödemeleri bu alacaklı yatırımcılara yapacak.

PARALAR NE ZAMAN YATACAK? "90 GÜN" DETAYI VE GECİKME İHTİMALİ

Yatırımcıların içeride kalan paralarını ne zaman alabileceğine ilişkin SPK'nın belirlediği resmi süre 90 gün olarak açıklandı. Ancak işlemleri devralan bankaların mevcut iş yüküne dikkat çeken Erdin, bankacılık sektöründe son yıllarda azalan çalışan sayısını da göz önünde bulundurarak bu yasal sürenin uygulamada uzayabileceği tahmininde bulundu.

YATIRIMCILAR SÜRECİ NEREDEN TAKİP EDECEK?

Tasfiye aşamasında yatırımcıların ekstra bir işlem yapmasına veya süreci devralan bankalardan yeni bir hesap açmasına gerek bulunmuyor. Tasfiye sürecinde görevlendirilen İş Bankası ve Ziraat Bankası yalnızca arka plandaki işlemleri yürütecek. Yatırımcılar, sahip oldukları fonları kullandıkları mevcut panelleri üzerinden takip etmeye devam edebilecek.

HANGİ BANKA, HANGİ FONLARI TASFİYE EDECEK?

Tasfiye sürecini yürütmekle yetkilendirilen bankaların sorumlu olduğu portföy yönetim şirketleri ise şu şekilde paylaşıldı:

İş Bankası'nın Tasfiye Edeceği Fonlar: Tera Portföy

Ziraat Bankası'nın Tasfiye Edeceği Fonlar: A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus, Pusula