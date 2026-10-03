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Kaynak: Haber Merkezi

Tasfiye sürecine alınan yatırım fonlarında mağduriyet yaşayan yüz binlerce yatırımcının merakla beklediği ödeme takvimine ilişkin kritik detaylar gün yüzüne çıktı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in ulaştığı kulis bilgilerine göre; yatırımı 1 milyon TL’nin altında bulunan yaklaşık 355 bin hak sahibine toplamda 120 ila 150 milyar TL arasındaki ana para ödemesinin ekim ayı içerisinde yapılması hedefleniyor.

KAYNAK HAZIR, MKK VE BANKA EŞLEŞTİRMELERİ BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, ödeme süreci öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile banka kayıtları çapraz incelemeye alındı. Hak sahipliklerinin kesinleşmesinin ardından ödeme butonuna basılacak. Yetkililer, ödemeler için gerekli finansal kaynağın hazır olduğunu belirtirken, paranı bekleme sürecinde değer kaybetmesini önlemek amacıyla ana paraya enflasyon farkının da eklenmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü aktardı.

SPK'DAN 1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 Ekim'de yaptığı resmi duyuruyla mağdurlara nefes aldıracak ara ödeme kararını ilan etmişti.

Net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olan hak sahiplerine, alacaklarının tamamı ödenecek.1 milyon TL ve üzerinde bakiyesi bulunan yatırımcılara ise ilk etapta 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme yapılacak. Ödenen miktar nihai tasfiye bakiyesinden düşülecek.

BİLANÇO: 131 FON, 455 BİNİ AŞKIN YATIRIMCI

SPK’nın 23 Eylül verilerine göre; 7 farklı portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fon tasfiye kapsamına alınmış durumda. Bu fonlarda doğrudan etkilenen tekil yatırımcı sayısı ise 455 bin 758 olarak kayıtlara geçti.

FON KOORDİNASYON KURULU ZİRVESİ TAMAMLANDI

Ödeme sürecinin hukuki ve teknik altyapısını oluşturan ikincil düzenlemeler, 2 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu'nda masaya yatırıldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; net yatırım tutarlarının hesaplanması, mevzuat düzenlemeleri ve ödeme takviminin kurul toplantısında detaylıca değerlendirildiği ifade edildi.