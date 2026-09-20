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Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomist Kerim Rota, SÖZCÜ TV’de yaptığı açıklamada fonların yönetim ücretlerine dikkat çekerek, yatırımcılardan geçmiş dönemde tahsil edilen paraların da tartışılması gerektiğini söyledi.

Fonlarda geri alım oranlarının düşük olabileceğini belirten Rota, düzenleyici kurumlara çağrıda bulunarak yüksek fon değerleri üzerinden tahsil edilen yönetim ücretlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

“YILDA 10 MİLYAR LİRALIK YÖNETİM ÜCRETİ TOPLANDI”

Rota, 500 milyar lira büyüklüğünde bir hisse fonu üzerinden örnek vererek, yüzde 2'lik ortalama yönetim ücreti dikkate alındığında yıllık 10 milyar liralık bir tutarın ortaya çıktığını söyledi.

Rota, “500 milyar lira bir hisse fonu yöneten bir portföy yönetim şirketi, ortalama yüzde 2 yönetim ücretiyle yılda 10 milyar liralık yönetim ücreti topladı. Üstelik bu ücretler günlük olarak kesiliyor. Bugüne kadar da bu ücretler fonların içinden kesildi ve bu mekanizmayı kurgulayanların ceplerine aktarıldı” ifadelerini kullandı.

“ŞAŞALI BİNALAR, ÜNLÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ…”

Toplanan yönetim ücretlerinin büyüklüğüne dikkat çeken Rota, söz konusu gelirlerin şirketlerin imkanlarına ve yönetici kadrolarına da yansıdığını savundu.

Rota, “İşte o yüzden şaşalı binalar, ünlü yönetim kurulu üyeleri, devletle ve kamuyla ilişkili yönetim kurulu üyeleri yüksek maaşlarla işe alınabildi” dedi.

“BU PARALAR GERİYE DÖNÜK İSTENSİN”

Geçmişte tahsil edilen yönetim ücretlerinin de yatırımcı zararlarının karşılanması amacıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Rota, bu konuda geriye dönük adım atılması çağrısında bulundu.

Rota, “Bu paraların da geriye dönük olarak istenip bir fon tazmininde, yani fon kayıplarının tazmininde kullanılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.