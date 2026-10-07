Fon tartışmalarının arasında enflasyon güme gitti.

TÜİK yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına indiğini söylüyor.

“Yersen!!!”

Ama öbür tarafta öyle büyük bir kavga var ki kimse bu tarafa bakmıyor bile.

Ve ne yazık ki fon tartışmaları bitip bulut dağıldığında;

elimizde bu enflasyonla artırılacak maaş zamları kalacak.

Hayırlı uğurlu olsun.

Bizimki düşmese de TÜİK enflasyonu yine düştü.

Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 29,73 oldu.

TÜİK’in mucizevi hesaplamaları sayesinde 2021’den bu yana ilk kez yüzde 30’un altını görmüş olduk.

Aylık enflasyon da yüzde 1,84’e geldi.

Peki inanan var mı?

Hadi bırakın bizi, yabancılar bile inanmıyor artık…

Citi son raporunda;

“Yıl sonunda en az yüzde 30 olur.”

diyor.

Aslında “Açıkladığınız enflasyon gerçeği yansıtmıyor.” demeye getiriyor.

Daha da önemlisi;

Talebi dibine kadar baskılamanıza rağmen enflasyon yeterince hızlı düşmüyor…

“Sorun talep değil, yapısal.” diyor.

E, daha ne desin?

Yıllardır bizim de söylediğimiz buydu zaten.

Üretim olmadan, vatandaş olmadan, tarım olmadan, adam gibi bir ekonomik program olmadan enflasyonu gerçek anlamda düşürmek hayal diyorduk.

Mesele vatandaşın olmayan parasını harcaması değil.

Mesele ekonominin yanlış yönetiliyor olması ve bu yanlışta da ısrar edilmesi.

En kolayın tercih edilerek yüksek faiz ve vergilerle ülkenin içinden geçilmesi diyorduk.

Şimdi Citi de aynısını diyor.

Sorunlar kapı gibi masada.

Maliyetler sürekli artıyor.

Enerji almış başını gidiyor.

Kur baskılansa da ters tepiyor.

Vergiler milletin resmen belini kırıyor.

Üretim yüksek faizin altında eziliyor.

Tarım tamamen çöküyor.

Ve sadece faizi yükselterek, milletin, çiftçinin ve sanayicinin ümüğü sıkılarak enflasyonun düşmesi mümkün sanılıyor.

Gerçi Citi elbette bunu vatandaşı ya da reel sektörü düşündüğü için söylemiyor.

Onun derdi başka.

Enflasyon düşerse faizlerin de öyle ya da böyle düşmek zorunda kalacağını görüyor.

Bedava faiz parası azalmasın diye önden önden uyarıyor.

Aslında biraz da aba altından sopa gösteriyor.

Yıl sonu politika faizi tahminini hâlâ yüzde 35’te tutuyor.

Yani;

“Enflasyonu çok indirme ki faizi indirmek zorunda kalma.”

demeye getiriyor.

“Faize sert dokunmaya kalkarsan kur tarafını tutamazsın.”

diyor.

Kur bozulursa mevduat tercihi değişir.

Döviz talebi artar.

Şirketlerin fiyatlaması değişir.

Dönüp dolaşıp yeniden enflasyonu patlatır sopasını gösteriyor.

Tam bir; “Köşeye sıkışmışlık hikâyesi.”

Resmen kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar bizimle.

Ne istiyorlarsa yaptırıyorlar.

Yüksek faizle memleketin içinden geçmeye devam ediyorlar.

Ve bu arada;

Enflasyonun yüzde 30’un altına inmesi fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor.

Fiyatlar hâlâ artıyor.

Sadece artış hızı biraz yavaşlıyor.

Ama enflasyon tartışması zaten bu abileri hiç etkilemiyor.

Merkez, enflasyon inse de yüksek faizde ısrar ediyor.

Açıklanan düşük enflasyon sadece maaşlı vatandaşı ilgilendiriyor.

Ne kadar düşük enflasyon,

o kadar düşük maaş zammı anlamına geliyor.

Yarın öbür gün asgari ücret masası kurulacak.

Emekli zammı konuşulacak.

Memurun maaşı hesaplanacak.

Ve yine önümüze “enflasyon düştü” masalı konulacak.

Vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığı bir kenara bırakılıp kâğıt üzerindeki oran üzerinden milyonların geliri belirlenecek.

Sonra da çıkıp utanmadan;

“Milleti enflasyona ezdirmedik.”

denilecek.

Özet;

Citi bile büyüme yavaşladığı hâlde enflasyonun yapısal nedenlerle dirençli kaldığını söylüyor…

Ama biz hâlâ aynı yöntemde ısrar ediyoruz.

Ekonomiyi soğut.

Talebi kes.

Krediyi pahalılaştır.

Maaşı baskıla.

Sonra enflasyonun düşmesini bekle.

İyi de üretimi artırmadan, maliyetleri düşürmeden, tarımı ayağa kaldırmadan, enerji ve vergi yükünü çözmeden bu iş nereye kadar?

Bence asıl soru bu.

Çünkü enflasyonu rakam üzerinde düşürmek başka bir şey;

vatandaşın hayatındaki enflasyonu gerçekten düşürmek bambaşka bir şey.

Ve maaş zammı zamanı geldiğinde hangisinin esas alınacağını hep birlikte göreceğiz.