İki Fatma, bir vatan.

Adalet bazen bir mahkeme salonunda değil, iki ismin yan yana duruşunda görünür. Biri Kara Fatma. Öbürü, son günlerde “Ak Fatma” diye anılan Fatma Betül Sayan Kaya. Biri 1888 Erzurum’undan, öbürü 1981 İstanbul’undan. Biri tüfekle, öbürü makamla anıldı. İkisini de Fatma diye çağıran bu toprak, aralarındaki farkı unutursa kendisini de unutur.

Fatma Seher Erden’in kocası, Binbaşı Ahmet Derviş Bey, Sarıkamış’ta şehit düştü. Geride bir tabanca, iki çocuk ve bitmeyen bir yas kaldı. O yas onu İstanbul’dan Sivas’a kadar sürükledi. Zorlu bir yolculuk sonu Mustafa Kemal Paşa’nın yolunu kesti. “İstanbul’dan buraya kadar sizinle görüşmek için geldim,” dedi. Paşa’nın sertliğine vatan aşkı galip geldi. Gözü karalığından “Kara” dedi Gazi Paşa. Milis müfrezesinin başına geçti. İzmit’ten İnönü’ye, Sakarya’dan Dumlupınar’a, oradan Bursa’nın kurtuluşuna kadar yürüdü. Emrindeki sayılar rivayetten rivayete değişir. Değişmeyen, bir kadının cepheden cepheye cephane ve can taşıdığıdır, vatan topraklarını işgale gelen düşmana karşı göğüs göğüse çarpıştığıdır. İstiklâl Madalyası bunun şahididir.

Büyük Taarruz’da, Afyon’un Sürmeli köyü yakınında, “Ceylan” adlı atıyla düşman mevzisine sokulurken atı kementle yakalandı. O da esir düştü. Anadolu Ajansı ve TRT’nin aktardığı kayıtlara göre esaret yaklaşık on dokuz gün sürdü. Kayıtlarda, on sekiz güne yakındır. Gün sayısı önemli değil. Önemli olan, o günlerde ağzından bir tek mevzi, bir tek tabur, bir tek isim çıkmamasıdır. Eziyet gördü, konuşmadı. Kurtuldu, yine müfrezesinin başına döndü. O dönüşün mükâfatı üsteğmenlikti. Para değil.

Savaş bitince “Ben para için savaşmadım. Vatanım için savaştım,” dedi ve maaşını Kızılay’a bağışladı. Bu cümle bir tevazu değildi. Savaştan yeni çıkmış bir milletin ahlakıydı.

Çünkü 1922’de esaretten müfrezesinin başına döndüğünde savaş bitmemişti. Bitince de ülke dinlenmedi. Anadolu yanmıştı. Kasabalar boşalmış, demiryolu yarım kalmış, hazine borçlu, nüfus yerinden oynamıştı. Lozan’da sınır konuşulurken içeride hâlâ eşkıya, mübadele kafilesi ve aç asker vardı. Egemenlik, bir kâğıda imza atmakla tamamlanmıyordu. Yeni devlet, elindeki son kuruşu orduya, okula, yola ve borç taksitine ayırıyordu. Gazinin sofrası bu sıranın en sonunda geliyordu.

O sofrada Kara Fatma yalnız değildi. Madalyalı, emrinde yüzlerce kişi yürütmüş bir kadın, devletten hesap sormadı. Parasını yaralıya, yetime, Kızılay’ın kapısına bıraktı. Sonra kendi kapısı açık kaldı. 1933’te bir gazeteci onu İstanbul’da, eski bir manastırın lojmanında, torunuyla, dar bir odada bulduğunda Cumhuriyet on yaşındaydı. On yıl, bir imparatorluk enkazından devlet çıkarmak için kısaydı. Aynı yıllarda binlerce gazi aynı sıkıntıyı paylaşıyordu. Kimi köyünde topal, kimi şehirde işsiz, kimi madalyasını rehine koyacak kadar sıkışmıştı. Kara Fatma’nın kulübesi, doymuş bir devletin ayıbından çok, iflas etmiş bir hazinenin gölgesiydi. Millet egemenliğini yeni yeni kendi eline alıyordu. Meclis vardı, kanun vardı, ama ekmek herkese yetmiyordu.

İlerleyen yıllarda vaziyeti Meclis’e kadar taşındı. Yaşı yetmişi aşmış, bakacak kimsesi kalmamış, İstanbul’da bir kulübede büyük bir sefalet içinde diye yazıldı dosyasına. Vatani hizmet tertibinden maaş istendi. Kahramanlık bir törenle değil, bir dilekçeyle hatırlanıyordu. Hatırlayan da geç kalmıştı. O dilekçe, ziyafet kuracak hali olmayan bir cumhuriyetin itirafıydı.

21 Haziran 1955’te Darülaceze’nin hastanesine yatırıldı. Darülaceze, o devirde rezalet sayılmazdı. Kimsesizin, yaşlının, kenara çekilmiş insanın son kapısıydı. On bir gün sonra, 2 Temmuz’da, kalp yetmezliğinden öldü. Altmış yedi yaşındaydı. Kulaksız’a gömüldü. Cenazesinde devlet protokolü değil, sevenlerinin elleri vardı. Bu bir linç değildi. Savaş görmüş bir memleketin, kendi evladına ancak bu kadar yetişebilmesiydi. Biri vermekten, öbürü yetişememekten aynı yoksulluğun içindeydi. Bugünden bakınca ihmal görünür. 1923’ten bakınca başka bir şey görünür. Yeni kurtulmuş bir vatan, kahramanını saraya değil sıraya koymuştu. Sıra ona gelene kadar ömür tükenmişti.

Şimdi öbür Fatma. Bilkent’te şeref derecesiyle mühendis, Cerrahpaşa’da hekim, bir dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, İstanbul milletvekili, AK Parti genel başkan yardımcısı. Makam, diploma ve protokol onun hayatıydı. Kara Fatma’nınki toz, kan ve açlıktı. Buraya kadar bir karşılaştırma değil, iki ayrı çağ. Karşılaştırma, paranın ve adaletin kapıya dayandığı yerde başlar.

Eylül 2026’da muhalefet, Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerinde olağandışı kazanç elde ettiğini öne sürdü. İddiaya göre kendisi yaklaşık 63 milyon liralık alıştan 1,3 milyar lira mertebesinde bir satışa, eşi de yaklaşık 100 milyon liralık girişten 800 milyon lira üstü bir çıkışa gitmişti. Çift, elde ettikleri ileri sürülen kazancın yaklaşık 2,2 milyar lirasını Hazine hesabına yatırdığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve aklama bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında ikisinin de mal varlıklarının dondurulması için yazı yazdı. Kaya, 26 Eylül’de parti görevlerinden istifa etti. Gerekçesi, makamın yıpranmaması ve soruşturmanın gölgede kalmamasıydı. Parti sözcüsü masumiyet karinesini hatırlattı.

Burada durmak gerekir. İstifa mahkûmiyet değildir. Mal varlığının dondurulması da hüküm değildir. İade, itiraf sayılmaz. Kara Fatma’nın on dokuz günü zabıtla, madalyayla ve kendi cümlesiyle sabittir. Ak Fatma’nın borsa günleri ise henüz iddianın, tedbirin ve kamuoyu vicdanının alanındadır. Adalet öfkeyle hüküm kurmaz. Ama “henüz kesinleşmedi” diyerek susmayı da erdem saymaz. Soruşturma bitene kadar ne aklama ne linç. Bitince de ne makam ne unutuş.

Asıl yara rakamlarda değil. Asıl yara, iki kadının vatanla kurduğu alışverişte. Kara Fatma vatan için canını, maaşını, yaşlılığını verdi. Savaştan yeni çıkmış, egemenliği için hâlâ didinen bir millet ona ancak bir kulübe ve bir hastane yatağı yetiştirebildi. Bu, o günün yokluğuydu. Öbür Fatma, ailenin ve sosyal politikanın bakanı oldu. Aynı unvanda yoksul hanelerin kapısını çaldığını söyleyen resmî anlatı da var. Sonra adı, tasfiye edilen fonların ve yüz binlerce küçük yatırımcının acısının yanına yazıldı. Biri “vatan için savaştım” dedi. Öbürü, iddialar patlayınca “siyasi sorumluluk” diyerek koltuğu bıraktı. Biri esarette suskun kaldı. Öbürü, kamuoyu önünde henüz bir mahkeme cümlesi kurmadı.

Vatan ikisine de aynı toprağı vermişti. Biri o toprakta atının yelesine kement dolanınca bile mevzi satmadı. Öbürü, henüz ispatlanmamış bir dosyada, milletin borsasında birikmiş parasının buharlaştığı günlerin hemen öncesinde büyük bir kazançla anılıyor. Biri Darülaceze’de öldü, çünkü yeni devlet yetişememişti. Öbürünün mal varlığı, savcılığın yazısıyla donduruldu, çünkü eski yokluk bitmiş, yeni hesap başlamıştı. Tarih bunları aynı cümlede yazarsa, yazdığı şey kin değil ölçü olur.

Adalet şunu sormalı. Kurtuluş’un kadını niçin kulübede öldü de Cumhuriyet’in bakanı niçin milyarlık hisse satışının gölgesinde istifa etti? Birincisinin cevabı o günün koşulundadır: yanmış bir memleket, borçlu bir hazine, sıraya konmuş bir gazi. İkincisinin cevabı ise bugünün koşulundadır. Ekmek bölünebiliyor. Makam da var, borsa da. O halde hesap da olmalı.

Kara Fatma’nın ruhuna rahmet. On dokuz günün suskunluğu hâlâ en temiz beyannamedir. O günün yoksulluğunda sahip çıkılamadı. Bugünün hâlinde hiç olmazsa doğru anlatılsın. Ak Fatma’ya ise ne alkış ne beddua. Mahkeme. Belge. Hüküm. Aklanırsa iade edilsin itibarı. Yükü sabit görülürse, vatanın parasını vatana borç saysın ve adalet yetini bulsun. Türk Ulusunun parasını bedavan yiyip, iade ile kurtulamasın. Çünkü bu toprak Fatma adını iki kez taşıdı. Biri karaydı, gözü kara olduğu için. Öbürüne ak deniyor, partisinin renginden. Vatan ise ne kara ne ak ister. Hesap ister.

Şimdi Atatürk'ün Cumhuriyeti Kara Fatma'nın can hesabını, Ak Fatma'dan sormalıdır.