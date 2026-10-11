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Başsavcılığın talebi üzerine, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen fon vurguncularına ödeme bildirimi gönderilmeye başlandı. TSMF ve MASAK ile işbirliği için yürütülen soruşturma kapmasında, 141 gerçek kişi ile 73 şirketin bütün varlıkları donduruldu.

NTV.com.tr yer alan habere göre, listede adı geçen kişilerin tümüne yurtdışı yasağı getirildi. Ey koyma kararı, mahkeme kararlarındaki kişi ve şirketlerin, arazi, ev, otomobil, banka hesapları, kiralık kasa varlıkları, şirketlere ait varlıklar, kripto varlıkları gibi bütün varlıklarını kapsıyor.

9 Ekim 2026 tarihli mahkeme kararlarına göre, listedeki kişi ve şirketlerin varlıklarına resen el konuldu. Suç gelirinin aklanmasının engellenmesine yönelik yasalar kapsamında yapılan el koyma işlemleri, gerçek kişilerin yanısıra, listedeki şirketlerin yöneticilerini de kapsıyor, şirket yöneticilerine de yurtdışı çıkış yasağı getirildi.

Üç fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 şirketin toplam 187 milyar 653 milyon lira gelir elde ettiği anlaşılmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma dosyasındaki rakamları aktarırken; TERA fonlarından yaklaşık 90 milyar, Pusula fonlarından 79 milyar ve Hedef fonlarından yaklaşık 18 milyar lira kar sağlandığını ifade etti.Gürlek, özellikle dört tarihin öne çıktığını vurgulayarak fonlardan satış gerçekleştiren 214 kişinin mercek altına alındığını belirtti.

Gürlek, bahse konu tarihlerin 13, 14, 15 ve 16 Eylül olduğunu açıklamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirdi.

10 İSİM İADE ETMİŞ OLABİLİR

Fon skandalının duyulmasının ardından, ekim ayı başlarında yaklakı 5 kişinin fon kazancını iade ettiği açıklanmıştı. Resmi açıklama olmamasına karşın, iade edilen toplam tutarın yaklaşık 10 milyar lira olabileceği tahmin ediliyor,

Bu isimler içinde yer alan, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını 5 Ekim 2026 tarihinde, “gönüllülük esasına” göre Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına gönderdi. Kaya ve eşinin 2 milyar 200 milyon lira kazanç sağladığı ileri sürülüyordu. Kaya'nın, ana para ve getirisini tutarak, yaklaşık 1 milyon 900 milyon lirayı 7 ayrı banka hesabınndan iade ettiği anlaşılmıştı, Kaya'nın soruşturma kapsamındaki Özata Denizcilik'ten 63 milyon TL'lik hisse aldığı, fon skandalı patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar TL'ye sattığını öne sürülüyor. Kaya'nın eşinin ise, 2026 yılı başlarında 55 liradan 150 bin adet hisse aldığı ve 4 bin 482 liradan sattığı, 99 milyon 687 bin lira yatırdığı Özata fonundan 826 milyon lira çektiği ileri sürülüyordu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 1 Ekim 2006, tarihinde açıklama yaparak Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’nun (TMSF), tasfiye kararı öncesi fonlardaki satışlardan fahiş kazanç elde edenlerin bunları kendi isteği ile iade edebilmeleri için farklı hesaplar açtığını duyurmuştu.

MUSTAFA SANDAL'IN EŞİ DE LİSTEDE

Savcılığın, mal varlığını dondurduğu isimler arasında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da var. Sandal'ın babası ile Cihan Sütşurup birlikte Tera fonundan 2 milyar 355 milyon kazanç elde ettiği belirtiliyordu. Mesil Sandal, soruşturmanın ilk günlerinde hakkındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüş Sandal'ın avukatı haberleri dava konusu edeceğini açıklamış, “mağdur” olduklarını ileri sürmüştü. Mahkeme kararına göre, RYC isimli inşaat şirketinin bütün varlığına el konuldu.

YASA TEKLİFİ DE MECLİSTE

Meclis'e hafta içinde sunulan yasa teklifine göre, gerçeğe aykırı değerler üzerinden fondan tasfiye tarihinden önce çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde etmiş kişiler ile fon portföyünde yer alan ve fiyatlarının gerçeğe aykırı oluştuğu tespit edilen paylardan olağan getirinin üzerinde kazanç elde etmiş kişiler bakımından isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak.