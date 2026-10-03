Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Öte yandan yapılan operasyon genişlemiş toplamda 85 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın 'fon' vurgunu ve son dönemde CHP'li ve YENİ Partili belediyelere yönelik artan operasyonlarla ilgili gösterdiği tepki yandaş medya tarafından tepkiyle karşılandı.

‘BİR SÜRÜ İNSANIN HAKKINI ELİNDEN ALDIK FATMA BETÜL YESİN DİYE Mİ?’

Fon vurgununa ilişkin "Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi?" diyerek tepki gösteren Bayram, belediyelere yönelik operasyonlar ile ilgili ise "Yazık, belediye başkanı seçilmiş. Sabah alıyoruz, niye alıyoruz? Çağırsan gelir zaten ya" sözlerini sarf etmişti.

İKTİDARA YAKIN ÇEVRELERDEN SERKAN BAYRAM’A TEPKİ

Bayram'ın sözleri, iktidara yakın kişiler tarafından tepkiyle karşılandı. AK Partili vekile ilk tepki gösterenlerden biri partiye yakınlığıyla bilinen Adem Metan oldu.

Metan, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği yorumda, isim vermeden Bayram'ın "doğru bir taş atmak isterken evin bütün camlarını hedef aldığını" iddia ederek, “Herkes yaşadığı problemi sabah televizyona çıkıp anlatacaksa, parti içi mekanizmalara neden ihtiyaç var?" sözlerini sarf etti.

Metan, isim vermeden Bayram hakkında şu ifadeleri kullandı,

"AK Parti, kendi içinde denetim mekanizmaları olan, gerektiğinde disiplin süreçlerini işleten bir siyasi parti. Medya mensubu elbette gördüğünü anlatır, eleştirir, kamuoyuna aktarır. Ama parti içinden birinin, üstelik milletvekili sıfatıyla, “doğru bir taş atacağım” derken evin bütün camlarını hedefe koyması başka bir şeydir. Gördüğü problemi önce parti içi mekanizmalarda çözmeye çalışması çok daha doğru olur.

İstisnasız her partide sorun vardır, bundan sonra da olacaktır. Herkes yaşadığı problemi sabah televizyona çıkıp anlatacaksa, parti içi mekanizmalara neden ihtiyaç var?

Medya açısından da ayrı bir not düşmek lazım: Birini eleştireceksek, bunu görevden ayrıldıktan sonra değil, görevdeyken yapabilmek daha kıymetli. Gerçi görevdeyken eleştirince “black list” meselesi çıkıyor; o da bu işin başka bir tarafı. Yine de üzerinde düşünmeye değer."

CAHİT TUZ’DAN SERKAN BAYRAM’A ‘TRUVA ATI’ İDDİASI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesi dönemde Başbakanlık Basın Müşavirliği de yapmış olan Cahit Tuz ise, Serkan Bayram'ı ağır sözlerle eleştirdi. Tuz, Bayram'ın "AK Parti'ye sızmış truva atı" olabileceğini iddia etti.

‘AK PARTİ İÇİNE SIZMIŞ TRUVA ATI’

Tuz, Serkan Bayram için şu ifadeleri kullandı:

"Bu ifadeleri kullanan AK Parti vekili olamaz. Olsa olsa Sn. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle AK Parti içine sızmış bir truva atı olabilir. Bu ifadeleri kullanan sayın cumhurbaşkanımızın yüküne omuz vermekten ziyade yüküne yük eklemiş olur.

Fatma Betül Hanım üzerinden AK Parti'yi tam bir yolsuzluk partisi ilan ediyor. Ama diğer taraftan yolsuzluk, rüşvet, şantaj, hırsızlık yaptıkları belirlenen belediye başkanlarının sabah evlerinden alınmasını eleştiriyor. Bu vekilin sayfasına bakın 80'nin üzerinden itirafçının beyanları, devletin ilgili mercilerinin tespit etti binlerce sayfalık kanıt bilgilerle yolsuzluk, rüşvet, tehdit, şantaj, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve hatta vatana ihanet halleri olan Ekrem İmamoğlu için tek kelime etmemiş. Tek twit atmamış.

Kendi partisine yüklediği suçlamaları bunca yolsuzluk ve gayrı meşru işler içinde olan partiye tek eleştirisi olmamış. Kendisinden 36 yaş küçük kadınla havluyla yakalanan haysiyetsiz için tek twiti olmamış. TBMM çatısı altında Türk milletinin yararına olacak ele avuca sığacak pek bir hizmeti olmamış. Ama 7/24 her türlü iftira ve yalanla Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a operasyon çeken içimizdeki truva atı olan Now TV'ye çıkıp AK Parti'yi suçlayarak yerden yere vuruyor."

CAHİT TUZ’DAN SERKAN BAYRAM’A SORULAR

Cahit Tuz, Serkan Bayram'a "Neden NOW TV?", "Neden şimdi? (Artık AK Parti'de vekil olamayacağını anladığın için kendini izhar ediyor olabilir misin?)", "TBMM çatısı altında Türk milletine yaptığını hizmetleri yazar mısın?", "Seçim sathı mahaline girilen bir süreçte AK Parti'ye bu şekilde darbe vurmadaki amacın nedir?", "Eğer bu ifadeleri hak, hukuk, adalet saikiyle yaptıysa, aynı ifadeleri Ekrem İmamoğlu suç örgütüne karşı niye kullanmadın?", "AK Parti'de yeni dönem olmayacağını gördüğün ve bu nedenle karşı mahalleye göz mü kırpıyorsun?" şeklinde sorular yöneltti.

NE OLMUŞTU?

NOW TV'de canlı yayına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 'fon' vurgununa ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'ya tepki göstererek, “Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor” sözlerini sarf etti.

‘KİM VARSA BUNUN İÇİNDE TEMİZLENSİN’

Açılan soruşturmada para hareketlerinin belgelerle açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirten Bayram, “O yatırdı diyor, öbürü yatırmadı diyor. Genel başkan yardımcıları var deniyor, bürokrasiden kimseler var deniyor, bakan yardımcılardan var deniyor. Kim varsa bunun içinde temizlensin. Partimiz gerçek manada aklansın. Adalette güveni sağlayalım. Adaletin olmadığı bir yerde yatırım olmaz. Yabancıya sermaye gelmez, gelmiyor da kaçıyor” ifadelerini kullandı.

’BELEDİYE BAŞKANLARINI NEDEN ALIYORUZ? ÇAĞIRSAK GELİR ZATEN’

Bayram, son dönemde belediye başkanlarına yapılan gözaltılara da tepki gösterdi. Bayram, “Yazık, belediye başkanı seçilmiş. Sabah alıyoruz, niye alıyoruz? Çağırsan gelir zaten ya. Bütün belediye başkanlarımız için geçerli bu. Yazıktır, yani bu kadar her şeyi paspas etmeye hiçbirimizin hakkı yok. Net söylüyorum” dedi.