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Fon soruşturmaları gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sürece ilişkin yeni açıklamalar geldi. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, hükümetin konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

Erdoğan, Kabine toplantısının ardından gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantıda da fonlara ilişkin önemli kararların alındığını belirterek, bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasının netleştirildiğini ifade etti.

“YANLIŞ YAPANLA VEDALAŞIRIZ”

Partisine yönelik mesajlar da veren Erdoğan, yapılan hataların yalnızca kişileri ilgilendirmediğini vurguladı. Erdoğan, zaman içerisinde yolunu şaşıran veya farklı amaçlarla hareket edenlerin olabileceğini belirterek, yanlış yapan kişilerle yolların ayrılacağını söyledi.

Erdoğan, devletin ve milletin malına yönelik usulsüzlüklere müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

FONLAR İÇİN YENİ KURUL OLUŞTURULDU

Fon soruşturmasına ilişkin alınan yeni kararları da açıklayan Erdoğan, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili sürecin koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu bildirdi.

Erdoğan ayrıca Devlet Denetleme Kurulu’nun da süreçte görevlendirildiğini açıkladı.

“SÜRECİ SÜRATLE NETİCELENDİRECEĞİZ”

Fonlarla ilgili çalışmaların bütün kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceğini kaydeden Erdoğan, sürecin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Erdoğan, alınan kararlarla Türkiye’nin ve ekonominin süreçten güçlenerek çıkmasının amaçlandığını ifade etti.