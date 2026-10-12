Son altı haftada Merkez Bankası rezervleri 21 milyar dolar eridi.

Ama bana göre asıl önemli olan yer brüt rezervler değil,

swap hariç net rezervler…

Çünkü dövizin asıl durumunu gösteren yer orası.

Swap hariç net rezervler ağustos sonunda yaklaşık 56 milyar dolar civarındaydı.

Ekim itibarıyla 37,9 milyar dolara kadar geriledi.

Son bir ayda yaklaşık 18 milyar dolarlık kayıp var.

Yani rezervin yüzde 30’u başka bir deyişle üçte biri buharlaştı.

Kur açısından tehlikeli olan taraf da tam olarak burası.

Çünkü kur üzerinde baskı oluştuğunda kullanılabilecek esas para bu.

Bu yüzden swap hariç net rezervdeki bozulma manşetteki 21 milyar dolardan çok daha önemli.

Üstelik döviz talebi de durmadan artıyor.

Son dört haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları yaklaşık 7 milyar dolar arttı.

Ve bu talebin önemli kısmı şirketler tarafından geldi.

18 Eylül haftasındaki 3 milyar dolarlık döviz mevduatı artışının yaklaşık 2,67 milyar doları şirketlerden kaynaklandı.

Şirketler olası bir kur şokunda batmamak için panikle döviz topluyor yani.

Bu arada dövize olan talep sadece yerlilerle sınırlı değil.

Yabancı çıkışı da hızlandı.

2 Ekim haftasında yabancılar yaklaşık 190 milyon dolarlık hisse, 485 milyon dolarlık tahvil sattı.

Sadece bu iki kalemin toplamı yaklaşık 675 milyon dolarlık çıkışı işaret ediyor.

Şimdi duralım ve tabloyu yan yana koyalım.

Swap hariç rezerv düşüyor.

Yerli döviz talebi artıyor.

Şirketler dövize yöneliyor.

Yabancı hızla kaçıyor.

“Al sana kur riskinin altyapısı.”

Nitekim bir ülkede rezerv tamponu zayıflarken döviz talebi aynı anda artıyorsa;

Merkez Bankası’nın kuru savunmak için kullanabileceği alan da daralıyor demektir.

Evet, bugün kuru tutuyoruz.

Bedel ödeyerek belki yarın da tutacağız.

Ama bu talep kalıcı hale gelirse;

rezervler sonsuz değil.

Bir noktadan sonra kontrolü kaybetme riski çok büyük bir ihtimal olur.

Ve unutmayın;

Rezerv sattıkça tampon zayıflıyor.

Tampon zayıfladıkça piyasanın kur hassasiyeti artıyor.

Kur hassasiyeti arttıkça vatandaş ve şirketler daha fazla dövize yöneliyor.

Üstelik bu mekanizma sadece döviz piyasası ile sınırlı değil.

Kur yükselirse;

ithalat maliyeti de,

enerji maliyeti de,

sanayicinin girdi maliyeti de artacak.

Şirketler fiyatlarını yeniden ayarlamak zorunda kalacak.

Al sana yeni bir;

“Enflasyon dalgası.”

Ve böyle bir senaryoda bırakın Merkez Bankası faizi düşürmeyi yeniden faiz artırmak zorunda bile kalabilir.

Yani rezerv meselesi aslında sadece rezerv meselesi değil.

Doğrudan enflasyon ve faiz meselesi.

Evet bu krizi fon tetikledi ama zaten uzun zamandır önümüzdeydi.

Fon krizi işin bahanesi oldu.

Ve bu bahaneyle yabancı satışları büyüyor.

Yerli talebi artıyor.

Piyasanın ateşi yükseliyor.

Şimdilik rezerv idare ediyor ve kur tutuluyor ama;

“Bu rezerv kaybı ve döviz talebi aynı hızla devam ederse çarşı karışır.”

Oyunun dengesi değişir.

Bir tarafta rezerv azalır.

Diğer tarafta döviz talebi büyür.

Piyasa bunu görür.

Ve herkes aynı soruyu sormaya başlar:

“Kur daha ne kadar tutulabilir?”

Kur piyasasında en tehlikeli olan şey de budur.

Yani “Endişenin artması.”

21 milyar doların nereye gittiği önemli.

Ama daha önemli soru şu:

“Kur baskısı büyürse bir sonraki 20 milyar dolar nereden gelecek?”