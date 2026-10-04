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Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında 20 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Son tutuklama listesinde eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı İhsan Çimen'in de bulunması dikkat çekti. Tera Portföy'ün TLY fonunun ilk dönem yatırımcıları arasında yer alan Çimen'in, farklı halka açık şirketlerdeki hisse yatırımları da kamuya açık kayıtlara yansıdı.

2023 yılında Cumhurbaşkanı kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine atanan İhsan Çimen, serbestiyet'in haberine göre, yaklaşık üç yıl bu görevde kaldı. Mart 2026'da Çimen'in yerine Fatih Mehmet Özveren getirildi.

Bakanlığın bütçe, stratejik planlama, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerinde görev yapan önemli birimin başkanlığını yürüten Çimen'in sermaye piyasalarında da yatırımlarının bulunduğu ortaya çıktı.

TERA FONUNUN İLK YATIRIMCILARI ARASINDA YER ALDI

Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un (TLY) ilk dönem yatırımcılarının gündeme gelmesiyle birlikte İhsan Çimen'in adı da dikkat çekti.

MASAK raporuna dayandırılan bilgilere göre Çimen, 31 Aralık 2024 itibarıyla TLY fonunda yüzde 0,15 payla gerçek kişi yatırımcılar arasında bulunuyordu.

Aynı raporda Çimen'in eski HSBC Bank çalışanı ve emekli devlet memuru olduğu bilgisi de yer aldı.

Buna göre Çimen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde Tera Portföy'ün daha sonra fon soruşturmasının merkezinde yer alan TLY fonunun yatırımcıları arasındaydı.

EURO MENKUL'DEKİ PAYI YÜZDE 3,29

Çimen'in yatırımları TLY fonuyla sınırlı kalmadı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) güncel ortaklık bilgilerine göre Çimen, Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ'de 1 milyon 974 bin 701,86 TL nominal payla şirket sermayesinin yüzde 3,29'una sahip.

Kayıtlarda Çimen'in oy hakkı oranı ise yüzde 0,76 olarak yer aldı.

AYNI GÜN İKİ ŞİRKETTEKİ HİSSELERİ YÜZDE 3'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

11 Eylül 2026 tarihli pay sahipliği değişim kayıtları da Çimen'in Smartiks Yazılım (SMART) ve MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar (MMCAS) şirketlerindeki hisselerine ilişkin dikkat çeken veriler içeriyor.

Kayıtlara göre Çimen'in Smartiks Yazılım'da 1 milyon 115 bin lotla yüzde 3,50 olan payı, aynı gün gerçekleşen 253 bin 889 lotluk azalışın ardından 861 bin 111 lota geriledi. Böylece şirketteki sermaye payı yüzde 2,70 oldu.

MMCAS'ta ise 482 bin 828 lotla yüzde 3,62 olan payı, aynı gün 100 bin lot azalarak 382 bin 828 lota düştü. Şirketteki sermaye payı da yüzde 2,87'ye geriledi.

Böylece Çimen'in her iki şirketteki payı da aynı gün yüzde 3 seviyesinin altına indi.

2018'DEKİ HALKA ARZ KAYDINDA DA AYNI İSİM VAR

İhsan Çimen ismi daha eski tarihli bir sermaye piyasası kaydında da yer aldı.

2018 yılında Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz sonuçlarına ilişkin KAP bildiriminde, halka arz edilen payların yüzde 5'inden fazlasını alan yatırımcılar arasında İhsan Çimen isimli bir yatırımcı bulunduğu görüldü.

Söz konusu yatırımcının 518 bin TL nominal değerli pay aldığı belirtildi.

Ancak bildirimde T.C. kimlik numarası, MKK sicil numarası veya başka bir benzersiz kimlik bilgisi bulunmadığından, 2018 yılındaki yatırımcının fon soruşturmasında tutuklanan İhsan Çimen ile aynı kişi olduğu kesin olarak doğrulanamıyor.

BORSA YATIRIMLARININ TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ BİLİNMİYOR

Kamuya açık kayıtlar, Çimen'in farklı dönemlerde çeşitli sermaye piyasası araçlarında yatırım yaptığını gösteriyor.

Buna göre Çimen, Bakanlıkta üst düzey görev yürüttüğü dönemde Tera Portföy'ün TLY fonunda yatırımcı olarak yer aldı. Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı'nda yüzde 3,29 paya sahip oldu. Smartiks Yazılım ve MMC Sanayi'deki hisseleri ise geçmişte yüzde 3'ün üzerine çıktı.

Çimen’in hisseleri ne zaman, hangi fiyatlardan aldığı, yatırımlarının toplam maliyetinin ne olduğu, TLY’deki yatırımının parasal büyüklüğü, toplam borsa portföyünün değeri bilinmiyor.