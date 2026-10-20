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Kaynak: Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınında fon soruşturması ve tasfiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ÖNCE GÖNÜLLÜ İADE, SONRA HUKUKİ SÜREÇ”

Şimşek, tasfiye sürecindeki fonlardan 10 milyon lira ve üzeri reel getiri elde edenlere önce gönüllü iade çağrısı yapılacağını söyledi. İade gerçekleşmezse sürecin Adalet Bakanlığı tarafından hukuki yollarla yürütüleceğini belirtti.

KOORDİNELİ HAREKET EDENLERİN MALVARLIĞI

Piyasayı bozucu faaliyetlerle birlikte hareket ederek kazanç sağlayan kişilerin tamamının tespit edildiğini açıklayan Şimşek, TMSF, Adalet Bakanlığı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) ortak çalıştığını söyledi. Haksız kazanç sağlayanlara aktarılan varlıkların geri alınacağını, birlikte hareket edenlerin kişisel malvarlıklarına da gidileceğini belirtti.

390 BİN HESABA ÖNCELİKLİ ÖDEME

Şimşek, Meclis’te görüşülen tasfiye yasası çıktıktan sonra her fonun kaynaklarına göre 1 milyon liraya kadar ödemelerin hızla yapılacağını söyledi. Küçük yatırımcılar ve para piyasası fonlarının öncelikli olacağını, bu ödemelerle yaklaşık 390 bin hesabın ödeme alacağını ve tasfiyenin büyük bölümünün tamamlanmış olacağını ifade etti.

TASFİYEDE SON DURUM

Şimşek’in verdiği bilgilere göre toplam 131 fondan 66'sı olağan tasfiye sürecinde. Yedi portföy şirketinden üçünün tasfiyesi tamamlandı, dördünün ise hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bugüne kadar 45 bin 747 hesaba 40,8 milyar lira ödeme yapıldı.

Hisse senedi fonu yatırımcıları 17 Eylül’deki değere göre paralarının yaklaşık yüzde 58'ini geri aldı. Para piyasası fonu yatırımcıları ise yaklaşık yüzde 1,43 getiri elde etti. Hedef Portföy’ün yönettiği, dördü para piyasası fonu olan 31 fon da olağan tasfiye kapsamına alındı.

ATLAS PORTFÖY İADE ETMEK İSTİYOR

Şimşek, Atlas Portföy sahiplerinin tasfiye memuruyla görüştüğünü ve fondan çıkardıkları parayı iade etme isteğini ilettiğini söyledi. İade gerçekleşirse olağan tasfiye kapsamında değerlendirileceğini belirten Şimşek, bu aşamada daha fazla yorum yapmadı.