Türkiye'yi sarsan "fon vurgunu" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski Tarım ve Orman Bakanı Mustafa Aksu, tutuklandı. Aksu, gözaltına alınmadan önce Dilan Kutlu'ya verdiği bir röportajda "Çok rahatsızım, rencide oldum. Eşim de haberlerin ardından psikolojik olarak rahatsızlandı" demişti.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyuna yansıyan haberlerde fon krizinde yaklaşık 100 milyon TL kaybettiği iddialarına da açıklık getiren Aksu, söz konusu tutarın tam olarak bu seviyede olmadığını savunmuştu.

Yaşanan kriz nedeniyle büyük bir şaşkınlık ve mağduriyet yaşadığını aktaran Aksu, "Çok rahatsızım, rencide oldum. Mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak. Çıkan asılsız haberler yüzünden eşim de psikolojik olarak rahatsızlandı" diyerek sitemini dile getirmişti.

"BEN 100 MİLYONU DAĞITAN BİR HAYIRSEVERİM"

Finansal birikiminin kaynağına yönelik eleştirilere de yanıt veren Mustafa Aksu, kendisinin köklü bir sanayici aileden geldiğini ve hayırsever bir iş insanı olduğunu belirtmişti.

Paranın kaynağının tamamen kayıtlı ve şeffaf olduğunu savunan Aksu, "Gereksiz yere beni yıprattılar. '100 milyonu küçümsedi' dediler. Ben zaten bu miktarları dağıtan, istihdam sağlayan bir sanayiciyim. İş hayatıma odaklanmak için bakan yardımcılığı görevinden kendi isteğimle ayrılmıştım" ifadelerini kullanmıştı.

Aksu, fon krizinde adı geçen diğer siyasi figürlerle ilgili soruları yanıtsız bırakmayı tercih ederek, "Her AK Partili aynı değil" yorumunda bulunmuştu. Bakanlık kaynakları da Aksu'nun görev yaptığı dönemde devletten maaş almadığını, makam aracını ve bakanlık imkanlarını kullanmadığını doğrulamıştı.