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Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin hisse senetlerine ilişkin işlemlerine yönelik yeni bir adım atıldı. Şüphelilerin ellerindeki hisseleri farklı hesaplara ve yurt dışındaki finans kuruluşlarına taşıdığına yönelik tespitlerin ardından, geçmiş dönemdeki hareketlerin ayrıntılı biçimde ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere gönderildi.

Soruşturmanın bu aşamasında S.T., M.Y. ve Ş.S.İ.’ye ait banka ve aracı kurum hesapları üzerinden gerçekleştirilen hisse işlemlerinin kayıt altına alınması talep edildi.

ŞÜPHELİLERİN HİSSE İŞLEMLERİ GERİYE DÖNÜK TARANACAK

Dosya kapsamında elde edilen bulgulara göre, SPK tarafından bazı fonlar için yürütülen tasfiye işlemlerinden önce şüphelilerin hesaplarında bulunan bazı hisselerde transfer hareketleri gerçekleşti. Hisselerin talimat verilmesi veya virman yapılması yoluyla farklı hesaplara geçirildiği, bu hesaplardan bazılarının ise yabancı banka ve aracı kurumlara ait olduğu belirlendi.

Bunun üzerine savcılık, tasfiye süreçleri öncesinde gerçekleşen hisse hareketlerinin geçmişe dönük olarak bütün yönleriyle incelenmesini istedi.

HANGİ HİSSELERİN NEREYE TAŞINDIĞI BELİRLENECEK

İstenen kayıtların başlangıç tarihi Ocak 2025 olarak belirlendi. Buna göre şüphelilerin bu tarihten müzekkerenin ilgili kuruluşlara ulaştığı güne kadar sahip oldukları hisselerin tespit edilmesi talep edildi.

İncelemede yalnızca hisse miktarlarının belirlenmesiyle yetinilmeyecek. Hisselerin hangi isimlerle işlem gördüğü, kaç adet bulunduğu, başka hesaplara aktarım konusunda talimat verilip verilmediği, bu talimatların yazılı veya sözlü olup olmadığı ve gerçekleştirilen virmanların hangi hesaplara yapıldığı da ortaya çıkarılacak.

Ayrıca aktarım yapılan hesapların sahiplerine ilişkin açık kimlik bilgilerinin ve işlemlerin gerçekleştiği tarihlerin de kayıtlar üzerinden belirlenmesi istendi.

YURT DIŞINA ÇIKAN HİSSELERİN İZİ SÜRÜLECEK

Soruşturmanın inceleme başlıklarından birini de yabancı finans kuruluşlarına yapılan hisse transferleri oluşturuyor. Şüphelilerin portföylerindeki hisseleri yabancı banka ya da aracı kurumlara virmanladığının belirlenmesi durumunda, bu kuruluşlarda bulunan ilgili işlem kayıtlarının Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.

Bu kayıtlarla birlikte transferin gerçekleştirildiği tarih, işlemin dayandığı talimat, transfer edilen hisse senedinin türü ve adedi ile işlemin yöneldiği yabancı banka veya aracı kurumun belirlenmesi amaçlanıyor.

İŞLEMLERİN TEDBİRLER AÇISINDAN ÖNEMİ DEĞERLENDİRİLECEK

Savcılık tarafından talep edilen kayıtların, soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mal varlığı tedbirleri bakımından da değerlendirilmesi planlanıyor. Hisse senetlerinin şüphelilerin hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilere ait hesaplara aktarılıp aktarılmadığı bu inceleme kapsamında ortaya çıkarılacak.

Bunun yanı sıra yurt dışındaki hesaplara virman yoluyla çıkarılmış herhangi bir varlık bulunup bulunmadığı ve yapılan işlemlerin soruşturmadaki zamanlaması da incelenecek.

5 Ekim 2026 tarihinde hazırlanan müzekkere, işlem yapılması için Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı’na iletildi. Kurumlardan istenen kayıtların dosyaya ulaşmasının ardından, hisse transferlerinin hangi hesaplar arasında gerçekleştirildiği ile yurt dışına yönelik virmanların kapsamının belirlenmesi bekleniyor.