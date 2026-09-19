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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış; SPK’nın bildirimde bulunduğu tüm şahıslar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı.

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