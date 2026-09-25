Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren 12 kişi tespit edildi. Operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı 1 şüphelinin firari olduğu tespit edildi.
O İSİMLER TESPİT EDİLDİ
Fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyon yapıldı. Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren 12 kişi tespit edildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheliden 6'sı yakalanırken 1 şüphelinin firari olduğu tespit edildi.
Serdar Turhan, Muhammed Yariz, Mustafa Boz ve Ahmet Özcan daha önce adli işlem başlatıldı. Kapalı fonda hesabı bulunduğu tespit edilen 7 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
GÖZALTINA ALINANLARIN TAM LİSTESİ
Fatmagül Lafçı: K.L. Taahhüt İnşaat AŞ İdari İşler Müdürü
Necmettin Enes Çöbü: Pusula Otomotiv Filo Kiralama AŞ Genel Müdürü
Engin Geylan: Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ Satın Alma Yöneticisi / Müdürü
Niyazi Derindağ: Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ İç Denetçisi
Hacı Bayram Adıyaman: Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ Uzmanı
Yunus Casta: MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Bilgi İşlem Destek Uzmanı
Selen Turhan İnce: Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ İnsan Kaynakları Müdürü (Firari)