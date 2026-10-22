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Kaynak: İHA

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda gerçekleştirilen incelemeler sonucunda 31 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Zuhal Topaloğlu, Ahmet Haluk Güner, Furkan Açar, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi, Ümit Yılmaz ve Yasemin Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

12 TUTUKLAMA 4 EV HAPSİ

Savcılıkta ifadeleri alınan 16 şüpheli, nöbetçi hakimliğe gönderildi. Hakimlik, Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi ve Ümit Yılmaz’ın tutuklanmasına karar verdi. Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Zuhal Topaloğlu ve Yasemin Yılmaz hakkında ise ev hapsi uygulanmasına hükmedildi.