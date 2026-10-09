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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesi, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan tutuklanırken Murat Ağırel ve İsmail Saymaz ise serbest bırakıldı.

SEVİNÇ VE BALCI TUTUKLANDI, AĞIREL VE SAYMAZ SERBEST

Fon soruşturması kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklanırken, Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler hakkında yürütülen adli işlemler tamamlandı. Soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklanırken, Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.